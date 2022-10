Xàtiva aborda los problemas de la juventud en el mundo rural y plantea soluciones

Xàtiva abrió este lunes las jornadas de formación especializada sobre la juventud rural “Participació, col·laboració i creativitat per a la dinamització juvenil en territoris rurals”, una iniciativa del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) dirigida a profesionales de la juventud, que también se ha llevado a cabo en Alacant y en Benicàssim con el fin de encarar la desconexión de las zonas rurales con las grandes ciudades, y en concreto las carencias de la juventud que vive en el territorio rural.

La jornada de Xàtiva reunió en la Casa de la Joventut a una quincena de técnicos y dinamizadores juveniles de municipios de la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida y la Safor, que abordaron los problemas de los jóvenes que viven en entornos rurales y municipios pequeños y reflexionaron sobre los retos y posibles soluciones. Soledat Colomer, dinamizadora de la Casa de la Joventut de Xàtiva y asistente a la jornada, señala que entre los principales problemas de la juventud que vive en pequeñas localidades de las comarcas, los técnicos expusieron las dificultades de movilidad, con la falta de transporte público, así como la falta de un espacio físico de encuentro para los jóvenes en los pueblos como los que existen en las grandes poblaciones como Xàtiva con el JOC (centro social de juventud, ocio y cultura) o la Casa de la Joventut. Soledat Colomer también planteaba la problemática de que “la gente joven no está concienciada en la participación y cuando se plantean actividades, asambleas o convocatorias no participan”. Otros problemas expuestos, más de cara al trabajo de los técnicos de juventud, fue la burocracia que acompaña a la puesta en marcha de proyectos, con una administración lenta que alarga en exceso los procesos.

Ante estas problemáticas, en la jornada en Xàtiva se pusieron sobre la mesa algunas de las posibles soluciones. A la falta de un espacio de encuentro donde se puedan reunir los jóvenes en los pueblos se puso, como posible solución, una iniciativa que ya funciona en la Canal de Navarrés y que lleva a cabo la mancomunidad comarcal. Se trata de un espacio joven itinerante, bautizado como EJI en la Canal, que organiza actividades en los municipios de la comarca. Soledat Colomer explica que “cada semana se realizan actividades dirigidas a los jóvenes. Ello permite también que se comparta información de otras localidades, actividades que han funcionado en un pueblo y se llevan a otros, y permite también conectar a jóvenes de varias localidades”. La dinamizadora juvenil señala que estos días se está llevando a cabo la actividad ‘Passatge del terror’.

Para combatir la falta de participación de los jóvenes en actividades que se proponen desde los espacios juveniles, Colomer apunta que se plantea trabajar esta participación desde la infancia, organizando actividades en colegios. También se propone llevar a cabo charlas para padres, madres y tutores para “explicar en que van proyectos van a participar los jóvenes y adolescentes, porque hay veces que estos no participan porque sus padres, por desconocimiento de la actividad, no les dejan hacerlo”. La dinamizadora de la Casa de la Joventut de Xàtiva apunta que en la jornada también se abordó la búsqueda, en la educación no formal, de estrategias para atraer a la juventud de los pueblos con iniciativas como festivales, impulso de artistas locales para celebrar conciertos, exposiciones, actividades artísticas”.

La jornada celebrada en Xàtiva, con continuidad en Alacant y Benicàssim forma parte del plan de formación Tema Jove 2022-2023 y se han organizado para abordar la desconexión de las zonas rurales con las grandes ciudades y el aislamiento que a veces se produce entre los agentes dinamizadores del territorio, por la escasez o la falta de conexiones físicas o por la falta de recursos en el acceso a la información, remarcan desde el IVAJ. Unos problemas que también dificultan la visibilización y la promoción de las iniciativas y las actividades llevadas a cabo.