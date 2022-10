La imagen no es nada habitual, primero porque en Canals no hay tradición fallera y segundo porque el calendario apura los últimos días de octubre. La localidad de la Costera quemará este sábado la falla obra de Agustín Torralba que se ha plantado en la Plaça de la Constitució, en el marco de la iniciativa promovida por la Diputación para acercar la fiesta a los municipios que no han vivido nunca la cremà de un monumento y para mantener la actividad de los talleres afectados por la pandemia.

"Art dramàtic" es el título de la falla que arderá a las 23 horas como colofón a la tercera edición "Festa de les Quintes", organizada el sábado 29 de octubre en Canals. La cita dará comienzo a las 10 horas de la mañana con animación con DJ, seguida a las 12 h de una ruta de tapeo amenizada por una charanga por la localidad. A las 14 horas será la entrega de premios y, a continuación, la comida de quintas. A las 18.30 horas actuará una orquesta en la plaça Pont del Riu. Tras la "cremà" de la falla, a las 23.15 horas, se celebrarán dos discomóviles, una junto a la misma Plaça de la Constitució y otra en la plaça Pont del Riu.