El próximo 1 de noviembre el Forn de Llueca, emplazado en el carrer Blanc de Xàtiva, bajará la persiana tras 61 años abierto. La subida generalizada de precios por la inflación ha disparado los costes y sus dueños lo tienen claro: «No llegamos ni a cubrir gastos». Así lo ha confirmado a Levante-EMV Gloria Llueca, actual gestora del establecimiento. Expuso que tanto el aumento del precio registrado por productos como la levadura y la harina como el incremento de la factura eléctrica o del gas-oil han sido las principales causas de la decisión: «Es una pena, ya que el nuestro es un oficio muy bonito, pero muy sacrificado. No recibimos ayudas, no contamos con profesionales cualificados a los que contratar y todo ha subido mucho. Llevamos bastante tiempo meditando la decisión, no es algo que llega de un día para otro, la verdad».

A su vez, la responsable del establecimiento emplazado en el carrer Blanc comentó que también ha tenido que hacer frente a la falta de profesionales que padece el sector: «Pusimos un anuncio en portales como Infojobs y hemos esperado durante un año. No ha contestado nadie». La fecha está fijada. El próximo 1 de noviembre el Forn de Llueca bajará la persiana. De hecho, en el mostrador de la panadería hace días que se han situado unos carteles anunciando lo que ocurrirá. «¿No me digas que es verdad?. No lo sabía, me quedo de piedra. Me dejas hundido. ¿Ahora dónde compraré el pan?. Me parece muy mal que cierre el horno», apuntaba ayer un cliente que acude todos los días a por su barra mientras charlaba con la panadera. Gloria Llueca refrendó que la falta de rentabilidad es el principal factor que ha llevado al cierre del horno: «Está claro que si ganas te puedes sacrificar, pero cuando no cubres ni los costes... Y no somos el único negocio que seguirá este camino. Sé que hay, al menos, otro horno de Xàtiva que se lo está pensando y en Quatretonda también ha pasado algo similar. De hecho, en el sector se está hablando de convocar una especie de apagón general el próximo 12 de noviembre. La situación es muy difícil», declaró la afectada. Y apoyó su postura con números. Comentó que ha pasado de pagar una media de algo menos de 1.000 euros por la factura de la luz a casi 3.000: «Se ha triplicado esa partida y es una barbaridad. Tenía un plan estable con descuentos con la compañía que venció el 6 de septiembre y me ha llegado esta sorpresa. Y no es solo esto. El gas cada vez tiene un precio y el precio del gasoil también ha aumentado mucho». A su vez, apunta que el precio de la levadura casi se ha triplicado durante los últimos tiempos. Y el azúcar también se ha duplicado: «Yo vendía la barra de pan a 80 céntimos, luego a 90 y ahora a un euro. Hemos hecho el balance del año y no es bueno. Somos cinco trabajadores en plantilla, más mi marido y yo. No es una decisión fácil», declaró. De hecho, la dueña del local tiene claro que es muy difícil que alguien tome el relevo: «Vamos a intentar venderlo o alquilarlo como local para otros usos. No creo que nadie se aventure a abrirlo como horno», apuntó. Plaça de Sant Pere La actual dueña comenta que la apertura del Forn de Llueca en el carrer Blanc se remonta a 1961: «Mi abuela ya tenía un horno en la Plaça de Sant Pere. Como tenía cuatro hijos adquirió el del carrer Blanc para repartir los negocios, uno para cada pareja. El otro se acabó vendiendo, pero mi padre y un hermano se quedaron este». Y rememora unos tiempos muy distintos a los actuales: «Era todo muy diferente. No se fabricaba y se vendía el pan como ahora. La gente venía con el pan amasado de casa y utilizaba el horno. Pagaba por ello. Luego, mi padre comenzó a traer pan del establecimiento de Sant Pere y vieron que funcionó. Ahí empezó la venta». Con el tiempo, las instalaciones se ampliaron: «Mi padre compró la casa de al lado y entonces se puso un obrador. Hemos llegado a llevar nuestro pan a cadenas de supermercado para sus establecimientos de Xàtiva. La verdad es que tampoco tengo claro si hemos sabido gestionarlo o enfocarlo bien. Lo que está está claro es que la ganancia en nuestro producto es muy baja». «Mi intención tampoco es que se vea lo ocurrido como una tragedia. Quizás, es una señal, los tiempos cambian. Mi marido ya ha encontrado otro trabajo. Hemos estado casi un año intentando cubrir gastos y no ha podido ser», apostilló ayer Gloria Llueca. El Forn de Llueca no es el único establecimiento de este tipo que ha bajado la persiana en Xàtiva en tiempos recientes. El histórico Forn de Sant Francesc ya hizo lo mismo en agosto del año pasado. Y en diciembre del año pasado un pequeño ultramarinos que también había operado durante seis décadas en el carrer Blanc de Xàtiva también cerró sus puertas.