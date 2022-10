Damián Martínez, hasta ayer jefe de gabinete de Mollà, anunció en la tarde de este miércoles que dimite como portavoz y concejal de Compromis en Castelló de Rugat (Vall d'Albaida). Martínez compatibilizaba ambos cargos.

"Con el corazón en la mano me he decidido a dimitir y no volver a asumir ninguna responsabilidad institucional". "Pero me dejaré la piel para cambiarlo, porque Iniciativa y Compromís son más necesarias que nunca, o al menos todo aquello que representaron desde 2011 a 2021", comentaba en su red social.

Martínez negaba de forma rotunda que existan motivos políticos que justifiquen la decisión de defenestrar a Mollà a unos meses de las elecciones. "Hablemos claro y sobre todo sin mentiras. Son cuestiones partidistas y personalistas y eso es jugar con la vida de mucha gente que necesita a Compromis", apuntaba