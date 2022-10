El Olímpic busca una victoria ante el Sueca que lo aúpe de nuevo a los primeros puestos

El Olímpic quiere sumar tres puntos para optar a estar de nuevo entre los tres primeros del grupo. No lo va a tener fácil el conjunto de Xàtiva, que recibe al Sueca con Roberto Granero en el banquillo, y además hay jugadores que empiezan a acumular minutos y otros que están descartados. Xavi Candel no podrá contar con los dos lesionados, Enric y Joan, ni con el sancionado Pallarés (cumple su tercer partido). Tampoco estará disponible el delantero Pedro Henrique, salvo que haya llegado la documentación que haya permitido tramitar su ficha a tiempo. Esta semana ha entrenado con el Olímpic el jugador Lionel, pero de momento no se plantea su fichaje, únicamente el futbolista ha solicitado entrenar con el grupo para no perder la forma.

El Olímpic-Sueca se juega este sábado -a las 18:30 horas en la Murta, con abitraje de Adrián Arcas Ñeco-, para tener un día más de descanso antes del partido del próximo martes en l’Alcúdia (17.30h) correspondiente a la Nostra Copa. Candel hará cambios obligados en defensa por la baja de Joan pero no cree que cambie muchas cosas más porque está contento de lo ofrecido el domingo pasado. Pese a perder en el último partido ante el líder, el Ontinyent 1931 (1-0), “el ambiente es positivo, hay ganas de volver a la senda de la victoria y tenemos ahora la oportunidad de conseguirlo. Hemos salido reforzados porque hemos visto que podemos competir con el mejor equipo de la categoría, que somos un equipo en crecimiento y que con la actitud del otro día es muy difícil que un equipo nos gane”, ha declarado el entrenador. Candel, pese al cansancio que mostró el equipo en los minutos finales del último partido, ha afirmado que “estamos muy bien físicamente. Llegamos fatigados al final del encuentro porque corrimos mucho. Jugamos en un campo grande como el nuestro cada 15 días. Estamos bien porque se ha tenido que llegar a las ocho jornadas de liga para tener una lesión muscular como la de Jon Esteve, cuando en los equipos mal preparados surgen antes”. Además, ha añadido que contar con una plantilla corta impide repartir cargas, sobre todo en defensa, donde, por ejemplo, Guillen ha jugado todos los minutos de liga, o en la delantera, donde únicamente se cuenta con Matías Aquino. “Con una plantilla más completa podríamos rotar más”, afirma. Del Sueca, Candel ha adelantado que es “un equipo compacto, con nuevo entrenador, pero que no cambia su filosofía. No es fácil hacerles gol”. Tiene jugadores destacados como Clausí, que saca todos los balones a balón parado, Esteban Gil o Jesús. En 7 días el equipo de Xàtiva disputará tres partidos, el siguiente, tras la Copa, un exigente duelo comarcal ante la UD Canals.