El Atzeneta alarga su racha de victorias ante el Hércules B

El Atzeneta viajó el domingo a la Ciudad deportiva de Alicante para medirse al Hércules CF y los de Berna Ballester encarrilaron el partido en los primeros minutos, con una ventaja de dos goles que los locales redujeron en los instantes finales de la primera parte (1-2). En la segunda parte ya no se movió el electrónico y los puntos viajaron a Atzeneta para conservar la segunda plaza en la clasificación.

El Atzeneta arrancó el partido imprimiendo una gran intensidad en su juego para impedir que los locales se sintieran cómodos en su feudo. Fruto del intenso juego del conjunto taronja cuando se llegaba al minuto 10 el árbitro señaló una pena máxima para los visitantes. Nacho Porcar asumió la responsabilidad del lanzamiento desde los once metros y no falló para poner por delante a los suyos en el marcador. Los de Berna Ballester no se conformaban con un único gol en su haber y en el minuto 16, Álex Ortolá ganó un buen balón a la espalda de la defensa para poner el segundo en el electrónico. Reaccionó el conjunto herculano, que buscó la portería rival, pero se toparon con Ferri que desbarató la ofensiva de los locales. Ekedi, de cabeza, pudo ampliar distancias, pero su remate no vio portería por muy poco. En los instantes finales del primer acto, el Hércules perforó la portería de Ferri, tras cazar Mellado el rechace de una buena intervención del guardameta visitante. Con el 1-2 el colegiado mandó a los equipos camino a los vestuarios.

En la reanudación del encuentro, el Atzeneta no dio opción a que el Hércules reaccionara tras recortar distancias en el marcador en los últimos minutos de la primera parte. En primera instancia lo intentó Serpeta con un remate de cabeza y poco después el mismo Serpeta lo volvería a intentar tras una magnífica conexión con Ortolá, pero el guardameta evitó el gol de los de la Vall d'Albaida. El Hércules buscó la igualada, pero una vez más se toparon con Ferri. Las últimas opciones fueron para Rodri y Adri, pero no pudieron anotar el tercero.

Tres puntos más para los de Berna Ballester que consiguieron la segunda victoria como visitantes. Además, se trata de la tercera victoria consecutiva con la que ya suman 17 puntos en la general. El próximo fin de semana tratarán de asaltar el liderato ante el Orihuela en el Regit.