El Benigànim cae derrotado ante un favorito Castellonense y el Ontinyent 1931 vence en la Font d’en Carròs

El Benigànim visitó el sábado el campo de uno de los equipos favoritos de la categoría para luchar por el ascenso, la UD Castellonense. En un partido en el que los de José Luis Vidal abrieron el marcador, pero los de la Ribera supieron madurar el partido para acabar remontando (3-1).

El partido arrancó con un Benigànim muy activo y que demostró ser superior en los primeros compases. Pronto esta superioridad se vio reflejada en el marcador, tras una buena jugada colectiva, el balón terminó en las botas de Dylan que desde la frontal mandó el balón al fondo de la portería, en el minuto 6 (0-1). A partir de ese momento los locales se hicieron con la posesión del esférico, pero sin crear demasiado peligro. En el minuto 37 el Castellonense botó una falta lateral, cuyo remate rechazó el portero y Alberto aprovechó para devolver la igualdad al electrónico y llegar de esta forma al descanso.

El inicio del segundo tiempo no fue bueno para los ganxuts. En el minuto 50 Marc Castells puso un centro perfecto para que Tali se adelantara a los defensores y con un testarazo pusiera el 2-1. Sin tiempo para la reacción, el árbitro señaló un penalti por manos del Benigànim, una acción bastante protestada por los visitantes, ya que el jugador tenía las manos pegadas al cuerpo. Desde el punto de penalti, Daniele Spiranelli no falló y puso el 3-1. A pesar del mazazo, los rojiblancos siguieron creyendo y Balbastre disfrutó de dos ocasiones que no consiguió materializar. El marcador ya no se movió y los de la Ribera sumaron los tres puntos. A pesar de la derrota, el SIA Benigànim hizo un buen partido y así lo destaca su entrenador: “un buen partido del equipo, salimos contentos por las sensaciones”, afirma José Luis Vidal.

El Ontinyent 1931 CF, por su parte, sigue firme en el liderato del grupo y la pasada jornada se imponía 0-2 en el campo de la Font d’en Carròs, una victoria que mantiene a los de Roberto Bas imbatidos desde el inicio de la liga. Lluís Felipe y Casti marcaban para los ontinyentins. La jornada para los equipos de la capital de la Vall d’Albaida se redondeó con la goleada del CD Ontinyent frente al CD Javea (5-0), con dos dianas de Cambreta, otras dos de Bernat y un gol de José Manuel. Los de Cristian Ferrandiz escalan a la octava posición, con 11 puntos. En el grupo 3 de la Preferent también destacó la victoria por la mínima de l’Olleria ante el Carcaixent, 1-0 con gol de Emilio para los locales, que con este triunfo se mantienen segundos con 21 puntos, a cuatro del líder. El Canals empató 1-1 en su visita al colista Muro, en un partido en el que los goles llegaron en los últimos minutos del partido. En el 87 Pascual avanzaba a los de la Costera y en el 89 empataban los locales.

La Nostra Copa

Tras la derrota en liga, el Benigànim no tiene tiempo para lamentaciones y este miércoles (20:15 horas) afrontará un nuevo partido en el Quatre Camins ante la UD Canals correspondiente a La Nostra Copa. Durante esta temporada, estos dos equipos ya se han enfrentado en competición liguera en el Municipal de Benigànim y el resultado fue de empate a uno. También en La Nostra Copa, el Ontinyent 1931 visita este martes a las 17 horas al Villena; el Montaverner y l’Olleria se enfrentan a la misma hora en el campo de los primeros; mientras que este miércoles el CD Ontinyent visita al Moixent a las 20:15 horas.