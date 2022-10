La Audiencia Provincial de Valencia ha dado carpetazo definitivo a la investigación abierta por la vía penal contra el alcalde de Xàtiva y la regidora de Medio Ambiente a raíz de la querella que en 2021 interpusieron las asociaciones CES Colonias Felinas de Xàtiva y "Una huella el corazón" contra Roger Cerdà y Reme Sinisterra después de quedar apartadas de las labores de control y protección de la población de gatos de la ciudad.

Tras examinar la actuación municipal, ni el juzgado que investigó el caso en primera instancia ni los magistrados del órgano provincial han apreciado rastro alguno de los delitos de prevaricación y maltrato animal que las entidades animalistas atribuyeron a los responsables de la resolución del convenio, a quienes acusaron de haber dejado desprotegidos a su suerte a un millar de gatos en la capital de la Costera. Una imputación de la que el primer edil y la edil han quedado exonerados.

A través de un auto dictaminado el pasado jueves, la sección tercera de la Audiencia ha desestimado el último recurso de apelación presentado por CES Colonias Felinas y Una huella en el corazón y ha confirmado el sobreseimiento de la causa. Una decisión que no admite recurso.

Un litigio que se remonta a 2020

En diciembre de 2020, el alcalde de Xàtiva anuló el acuerdo de colaboración con las denunciantes apoyándose en que habían incumplido los plazos de presentación del plan de actuación anual de 2020 y de la memoria de gestión correspondiente a 2019. Recientemente, el juzgado de lo contencioso nº3 de València sí ha dado la razón a Una huella en el corazón y ha anulado la resolución del citado convenio por considerarla contraria a derecho, calificando de insuficientes los argumentos dados por el consistorio para apartar a los antiguos responsables de la gestión de las colonias felinas.

Esta sentencia, que ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Xàtiva ante el Tribunal Superior de Justicia, no tiene ninguna implicación a efectos prácticos más allá del reproche administrativo, puesto que -según la jueza- debería haberse dado un mayor margen a la hora de requerir a la asociación recurrente el cumplimiento de sus obligaciones y la presentación de los documentos que le faltaban por entregar.

Con independencia de este proceso, en cualquier caso, la Audiencia no observa "ninguna palmaria inobservancia de las normas del procedimiento seguido" ni una actuación que merezca un castigo penal en las resoluciones emitidas por el consistorio respecto al litigio en cuestión. "Sin perjuicio de que las discrepancias de interpretación sobre el cumplimiento o no de los deberes de las partes en el convenio citado puedan dilucidarse en la vía contencioso-administrativa (como ya se está haciendo); no se revela de manera flagrante, notoria y patente una contravención de la normativa administrativa en el decreto cuestionado, cuyo razonamiento no resulta manifiestamente injusto a efectos penales", continúa el auto defendido por la magistrada María del Carmen Melero.

No hay nexo con los atropellos y envenenamientos

La última resolución avala las diligencias practicadas por el juzgado de instrucción nº4 de Xàtiva, que concluyeron descartando que el ayuntamiento haya incurrido en irregularidades o en una desatención de las colonias felinas "ni mucho menos en una prevaricación administrativa". El auto de archivo del procedimiento impugnado por las asociaciones animalistas rechazó que pueda establecerse un nexo de causalidad entre los atropellos y envenenamientos de gatos y la resolución del convenio con Una huella en el corazón, invocando el "cumplimiento al respecto de los deberes municipales" y el seguimiento de los "cauces administrativos reglados".

A la hora de desestimar el recurso, la Audiencia también incide en que "curiosamente la propia apelante (Una huella en el corazón) reconoce que no presentó ni la memoria ni el programa anual que debía hacerse en el mes de enero según el convenio". La entidad alega que los entregó 4 días después de cerrarse el plazo debido a problemas técnicos y que, en todo caso, este no es un "incumplimiento determinante de las obligaciones establecidas en el convenio".