El pleno de Xàtiva ha aprobado este sábado una modificación de presupuesto para la incorporación de 542.655,57 euros de crédito procedente del remanente no afectado para gastos generales del presente ejercicio 2022, que ha contado con los votos favorables del PSPV-PSOE y de la regidora no adscrita Maria Beltrán y las abstenciones de Xàtiva Unida, Partido Popular y el regidor no adscrito Juan Giner.

Esta incorporación de remanente se aprovechará para la ejecución de una nueva fase de ayuda al comercio local mediante otra edición de los bonos de consumo (300.000 euros), la adquisición de los dos últimos torreones de la muralla de levante que no son de titularidad municipal (97.000 euros), y la adquisición de un solar urbano en la calle Sant Vicent (70.000 euros) para destinarlo a un aparcamiento. También se contemplan partidas para la renovación del césped del campo de fútbol Paquito Coloma (ya ejecutada) y la puesta en marcha de la 8ª fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas, que este año superará los 160.000 euros, con la renovación de 800 puntos de luz. «Movilizamos más de medio millón de recursos públicos para proyectos en fase ya avanzada de gestión. Recursos puestos al servicio de la ciudadanía de Xàtiva para poder dinamizar el comercio, poner nuevas farolas o renovar instalaciones deportivas», ha manifestado el portavoz socialista Ignacio Reig, quien ha añadido que «por el momento resta un remanente de 1,16 millones de euros que supone una seguridad económica más que suficiente a la espera de la liquidación del presente ejercicio 2022». Por su parte, el portavoz de Xàtiva Unida, Miquel Lorent, ha defendido su abstención indicando que «es una propuesta que atiende a inversiones interesantes pero en la relación de algunas acciones que van a abordarse hay algunas que faltan y que son prioritarias como por ejemplo las relacionadas con infraestructuras hidráulicas». Reajuste Centro de Día Por otro lado, el pleno municipal también ha aprobado con los votos favorables del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y la regidora no adscrita Maria Beltrán; y la abstención del Partido Popular y del regidor no adscrito Juan Giner, el reajuste de las anualidades de delegación de competencias en materia de infraestructuras de servicios sociales en el Ayuntamiento de Xàtiva para la construcción de un Centro de Día para personas con Diversidad Funcional dentro del marco del Pla Convivint. La regidora del PSPV-PSOE Xelo Angulo ha explicado que «este reajuste responde a que desde el momento que recibimos la documentación no hay tiempo material para poder hacer la ejecución en el presente ejercicio 2022, por eso, por responsabilidad y por la complejidad que supone este proyecto, postergamos las anualidades para ejecutar el primer compromiso en 2023. Sin embargo, se podrán avanzar futuramente otras anualidades si así se considerara oportuno, por lo que no tendría que afectar a la fecha de finalización ni tampoco supone la paralización del proyecto». Por su parte, la regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós ha manifestado que «votamos a favor pero creemos que la forma de comunicarlo no ha sido la adecuada. No es honesto dar las noticias buenas y no dar las no tan buenas porque esto supone un retraso».