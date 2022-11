Eric Tomás roza el podio en la tercera prueba del Campeonato Autonómico de Velocidad

A punto de subir la podio estuvo el joven piloto de Llocnou d’en Fenollet Eric Tomás, en la tercera prueba del Campeonato Valenciano de Velocidad. El joven de 11 años disputó la prueba del pasado domingo en Oliva, en la que quedó a pocas milésimas de subir al podio en la categoría de Minimotard de 65 cc. Eric finalmente acabó en cuarta posición en las dos mangas disputadas. El de Llocnou d’en Fenollet acaba de llegar a la competición, se estrena en el mundo de las dos ruedas, aunque en las pocas carreras que ha disputado hasta el momento ya se está haciendo un hueco en las parrillas de salida.

Eric Tomás se está formando en la escuela de pilotos KSB de Jordi Martínez Aspar, de donde salió también el piloto de Navarrés Sergio García, que el año pasado se proclamó subcampeón de Minimotard y este año pretendía subir de categoría, a preMoto 3, pero no ha podido hacerlo al no alcanzar la edad mínima requerida, 13 años. El de Llocnou d’en Fenollet quiere seguir los mismos pasos que García, aunque de momento acabará la temporada y meditará junto al equipo los proyectos a seguir para el 2023. Tomás cuenta con el apoyo de un gran patrocinador, con el que puede conseguir grandes retos. Ganas, no le faltan.