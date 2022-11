20.000 millones y seguimos siendo idiotas

Se llaman buitres pero además hacen honor al nombre con el apellido de carroñeros. Tuvieron pérdidas millonarias que casi llevan al país a la bancarrota y se les rescató con decenas de miles de euros de nuestros impuestos que jamás devolverán. Llevaron a cabo absorciones de unos contra otros y cerraron oficinas por donde les dio la gana sin importarles un carajo dejar sin servicio a miles de consumidores. Tienen el poder como una sartén por el mango que les permite burlarse y enriquecerse de quienes nos vemos obligados, sí o sí, a pasar por sus fauces más hambrientas. Juegan con un dinero que no es suyo, pero les pertenece, cuando te obligan a firmar un papelito con condiciones que nadie entiende sino solo ellos, redactadas en unos términos metafísicos preparados para iniciar el uso y abuso de los ahorros de mucha gente, pero principalmente de aquellos más mayores que nunca entenderán como les están robando poco a poco o de una sola vez. Nada importa para llevar a cabo la matanza económica que necesariamente pasa por sus manos y sus decisiones.

Son capaces de apropiarse de una vivienda y seguir obligando a sus propietarios a pagar una hipoteca si han dejado de aportar la cuota establecida, y al mismo tiempo vender esa propiedad a fondos de su misma familia (buitres), que a su vez la venderán a otros futuros propietarios que darán vida a la rueda de la impotencia, el abuso y los engaños con guante blanco.

Ganancias de bancos que cotizan en el IBEX. Los cinco grandes bancos que cotizan en el IBEX ganaron el pasado año 20.000 millones de euros, al tiempo que bajo el lema «Somos mayores, no idiotas», el jubilado Carlos San Juan entregaba en el Ministerio de Economía 600.000 firmas para que el Gobierno progresista de coalición, que tanto insiste en recordarnos esa identidad, tomase medidas a favor de una atención personal y humanitaria a la gente mayor, víctimas de la marginación que ha supuesto para una gran mayoría de ellos la reducción de personal y sucursales por parte de las entidades financieras y la digitalización —acelerada por la pandemia— en las gestiones bancarias.

Pero ni por esas. Lo único que se ha conseguido es ampliar el horario de atención en las cajas que ahora ya no están atendidas por personal llamado cajeros/cajeras, sino por gestores comerciales que son una cosa así como dioses que aparecen detrás del mostrador y se dignan a darte tu dinero cuando lo solicitas personalmente, pero, ay amigo!!!, a partir de ahora recuperar parte de tu dinero para gastos diarios te costará 2 euros por cada operación. Si hasta ahora ya te cobraban por realizarte tu las transferencias y operaciones on-line (que ya me dirán si tiene narices que te cobren por hacer tu el trabajo), ahora las nuevas condiciones aprobadas unilateralmente por la banca rompiendo los acuerdos anteriores con el cliente dice que «si para realizar reintegros en efectivo, transferencias y traspasos, pagos de recibos no domiciliados y petición de extractos, usted requiere la atención personalizada de un gestor comercial (servicio de caja en ventanilla), se le cobrará un precio especifico de 2 euros por cada operación». Pero como las entidades son tan generosas, comprensivas y solidarias, añaden que «quedan exentos del pago los usuarios mayores de 65 años las 5 primeras operaciones que realicen por ventanilla, los menores de 18 años y los discapacitados».

Pues nada, les agradecemos el detalle y les seguiremos ayudando a incrementar sus beneficios indecentes cada vez que traspasemos la línea roja de la entidad correspondiente. Seremos felices cuando nos digan susurrando al oído que este año ganaron 21.000 millones. Efectivamente somos idiotas, mayores y pequeños.