La justicia avala la orden de retirar una pantalla publicitaria de la Albereda

La instalación de una pantalla luminosa de publicidad en la primera planta de un edificio de la Albereda de Xàtiva por parte de una óptica ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En diciembre de 2020, el ayuntamiento ordenó al establecimiento responsable de la actuación la suspensión inmediata de los trabajos de montaje de pantallas falcadas al forjado superior del primer piso por carecer de la correspondiente licencia urbanística, a tiempo que exigió la retirada del elemento colocado en un plazo de 15 días, apoyándose en informes jurídicos y técnicos, bajo amenaza de multas en caso de incumplimiento.

Lejos de obedecer, la óptica recurrió la resolución municipal ante los tribunales y pidió al juzgado su paralización cautelar hasta que se resolviera el procedimiento contencioso abierto por la vía ordinaria, argumentando que el desmantelamiento de la pantalla le causaría graves perjuicios "de imposible o difícil reparación". Hace escasos días, sin embargo, el TSJCV ha rechazado suspender la orden del consistorio tras concluir que no hay razones fundadas para ello y que debe primar el interés general del cumplimiento de la legalidad urbanística por encima de los intereses particulares del recurrente.

En el mismo sentido falló en 2021 el juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de València, que denegó en primera instancia la medida cautelar solicitada por la óptica, al considerar que el establecimiento podrá verse resarcido de los costes que le supondría el desmantelamiento y posterior recolocación de la pantalla, junto al daño reputacional sufrido, en caso de que acabe ganando el juicio ordinario en el que se abordará el fondo del asunto.

Silencio adminsitrativo

Según los magistrados de la sección primera del Tribunal Superior de Justicia, el negocio de la Albereda no ha conseguido probar debidamente que el cumplimiento de la orden de restauración de la legalidad urbanística exigida por el ayuntamiento le vaya a provocar una "situación jurídica irreversible" que obligue a adoptar una decisión inmediata y que no permita esperar a la resolución del procedimiento contencioso abierto por los cauces habituales. "Los perjuicios que aduce no pueden considerarse de imposible o difícil reparación, puesto tienen un carácter puramente económico y son plenamente resarcibles", subraya la sentencia, antes de hacer hincapié en que únicamente procedería conceder la suspensión cautelar de la orden municipal en caso de que se diera una "fuerte presunción de ilegalidad de la norma" por parte del consistorio, una circunstancia que no se cumple en este caso.

Aunque la sala aprecia una posible "falta de coherencia" del consistorio porque, según la recurrente, no contestó en tiempo y forma a la solicitud de la licencia para las pantallas pero sí giró el pago del impuesto de obras y la tasa por ocupación del dominio público, los magistrados sostienen que no disponen de los datos necesarios para valorar si la petición de la licencia podría entenderse como estimada por silencio administrativo ni si el edificio de la Albereda se encuentra catalogado o no como protegido, puesto que "para llegar a esas conclusiones se hace preciso un juicio de rigor difícilmente conjugable con el examen provisional propio de la sede cautelar".

La empresa todavía tiene la opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. De momento, el litigio queda a la espera de resolverse el procedimiento ordinario para que se complete el expediente de disciplina urbanística iniciado por el ayuntamiento hace ya casi dos años. La orden de retirada de la pantalla dictada en 2020 preveía la posibilidad de la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento por parte del establecimiento promotor.