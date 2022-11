La manifestación en Madrid

Hoy se celebra una gran manifestación en Madrid convocada por CCOO y UGT. No parece algo de interés general porque la gente anda muy preocupada por lo suyo. Cada uno por lo suyo. Por su salud, por su familia, por su trabajo. El trabajo preocupa, sobre todo si no se tiene, es evidente. Pero también, aunque se tenga, porque a veces no es suficiente. Lo saben bien todas esas familias trabajadoras que llegan con dificultad a fin de mes.

A eso se le suma ese sentimiento de honda desconfianza generada por partidos y sindicatos que con tanto éxito ha calado en la ciudadanía. En parte ganada a pulso por los errores cometidos por los propios protagonistas, que los hay como en las mejores familias. Pero también porque se han visto sometidos a potentes campañas de descrédito para deslegitimarlos y convertirlos en parte del problema y no en elementos útiles para la solución. Para superar la pandemia este país hizo piña y protegió a los más vulnerables, empeñándose y consiguiendo que nadie quedara atrás. De hecho, hoy en día las afiliaciones a la seguridad social son similares a las existentes antes de la penosa experiencia que nos metió a todos en casa y se llevó por delante a más de 80.000 personas. Pero tras la pandemia, vino la guerra, catástrofe originada directamente por la codicia y ansia de poder del ser humano. Y tras la guerra llegó el negocio, la inflación, el aumento desmesurado de los precios. El coste de la vida se disparó, aunque se mantenga una confusión premeditada que oculta la verdadera relación entre la subida de precios y la crisis energética. Porque en realidad lo que la guerra ha disparado es el precio de la energía utilizada por las grandes empresas. Y éstas, lo que persiguen es que esta subida la pague el ciudadano de a pie subiendo los precios, cosa que lógicamente encuentran preferible antes que rebajar sus beneficios, que esos sí, son intocables. Intocables pretenden también, en el colmo de la insolidaridad, que sean los salarios de trabajadoras y trabajadores, para los que solo vienen aceptando subidas irrisorias. Y así el círculo se cierra para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres prescindan del jamón serrano en su dieta. No hace poco un estudio alertaba sobre las enormes diferencias de rentas percibidas según los barrios de Xàtiva, mientras que asociaciones solidarias dignas de toda credibilidad avisaban del incremento brutal del número de familias en situaciones precarias. Señalar a los culpables. Es importante señalar a los culpables y enfrentarse a su arbitrariedad y desvergüenza, sin caer en la trampa de la demagogia que pretende culpar al Gobierno o a las pequeñas empresas de estas políticas profundamente antisociales e injustas. Las cosas no van a cambiar por inercias milagrosas que iluminen a las grandes patronales hasta hacerles ver que su mezquindad nos llevará al desastre. Las cosas solo mejorarán para esa mayoría social que vive de su trabajo, mostrando la suficiente energía, la decisión necesaria para torcer la mano que ha de firmar convenios realistas que recojan subidas de salarios suficientes y progresivas, para este año y los venideros. Por eso hay gente de toda España y también de Xàtiva y la comarca, que viaja hoy a Madrid con su bolsa de bocadillos y no precisamente en primera clase, afrontando una jornada extenuante. Habrá, seguro, quien encuentre en ello motivo de burla o de crítica. Sin embargo, lo mínimo que se puede pedir para esta gente viajera y guerrera es respeto y consideración porque, al fin y al cabo, no son sólo sus salarios los que van a defender.