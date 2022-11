El Olímpic de Xàtiva se impuso en la tabla de penaltis al U.E. L'Alcúdia el pasado martes en la eliminatoria de la Nostra Copa. Sin embargo, los de Xavi Candel podrían perder el partido y quedar apeados de la competición. El equipo de la Ribera denunció que el conjunto setabense había incumplido el reglamento del torneo al acabar el partido. El Olímpic no pudo jugar con el mínimo de siete jugadores de la primera plantilla en el once sobre el verde marcado en la normativa. Jaume Part, presidente de L'Alcúdia ha confirmado a Levante-EMV que denunciaron la situación al finalizar el encuentro, compartiendo sus intenciones de impugnar el resultado con el equipo rival y el árbitro: "Ya explicamos lo que íbamos a hacer. Le dijimos al árbitro que lo pusiera en el acta y al día siguiente presentamos alegaciones. Cuando se reúna el comité les van a dar el partido por perdido. Está muy claro".

El entrenador del Olímpic Xavi Candel también ha reconocido que no pudo alinear a siete jugadores de la primera plantilla, aunque ha lanzado algunas dudas sobre una posible sanción o salida de la competición: "Yo lo que sé es que jugamos y ganamos, así consta en el acta y en la web de la Federación. Días antes del partido llamé a la Federación para hacer una consulta sobre lo que podía pasar y no me supieron contestar. El reglamento es del año pasado, no está actualizado. De momento, no nos han notificado nada". "Tengo un jugador expulsado cuatro partidos y nadie me aclaró si podía jugar. También estamos esperando a que se tramite la ficha de un fichaje extranjero desde hace semanas. Creo que no hay un reglamento específico que regule esta cuestión". Preguntado por este diario sobre si la falta de jugadores en la plantilla podría haber causado la problemática, Candel ha sido tajante: "La plantilla la he hecho yo".

El partido entre l'Alcúdia y el Olímpic de Xàtiva acabó con empate a uno en el electrónico. La eliminatoria se decidió en los penaltis a favor de los setabenses. Biosca tuvo que abandonar el partido lesionado a los diez minutos de juego, lo que causó que entrara otro jugador que no pertenece a las filas del primer equipo. El comité decidirá en los próximos días, ya que hoy aún se juegan partidos de la Nostra Copa. Todo apunta a que el equipo setabense quedará apeado por un error en la alineación.