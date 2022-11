Perder de la Peor manera posible

Cuántas más? Espero que no muchas porque el Olímpic no se lo merece. No hago un llamamiento en esta ocasión a su historia, que es larga y en muchos de sus episodios exitosa. Tampoco hago referencia a lo que significa la entidad para la ciudad porque hace tiempo que se ha ido diluyendo como los azucarillos en el café y aunque hay quien todavía se aferra a esa historia cada vez es menos su peso y protagonismo en la sociedad local. Agua pasada no mueve molinos. Pero, si me preguntan cuál es el equipo de mi pueblo contesto: «el Olímpic», aunque luego matice que hay otros clubes.

No, no es por su historia ni por ser una referencia de la ciudad, lo de ahora es por los que el martes jugaron en l’Alcúdia el partido de la Nostra Copa, por los jugadores del amateur y del juvenil que nos representaron, por el portero que detuvo dos penaltis, por haber superado a un buen rival, por los padres y madres que les acompañaron… por todos ellos. Porque su esfuerzo fue despreciado por el club, por su propio club, que, por unos o por otros, pudo cometer un error que le puede suponer perder la eliminatoria de la peor manera posible. Los que presumen de ser paladines del club son los que, con errores como éste, lo matan. Estoy ya cansado, es la enésima. Si no ha habido tal error, pido disculpas y les pido que olviden lo escrito, aunque, por desgracia, me temo vendrán más. Este sábado, partidazo: Canals-Olímpic. Cita obligada.