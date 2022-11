La sobrepoblación de conejos no solo genera trastornos a los agricultores. La abundancia de estos animales trae de cabeza desde hace un tiempo a los encargados de custodiar el cementerio municipal de Xàtiva, sobre todo en estas fechas recientes en las que las instalaciones registran los mayores índices de afluencia del año.

Son muchos. Más que otros años. Y mordisquean las flores naturales depositadas en las lápidas más bajas y la hierba que encuentran a su paso.

Los conejos suelen campar a sus anchas en las horas en las que el camposanto permanece cerrado a los visitantes. Cuando no hay personas con vida en las inmediaciones, corretean por el enclave resguardados de las miradas humanas. No entienden de las costumbres de las personas y no dudan en refugiarse en los nichos que encuentran libres, como si de madrigueras se tratara.

La única medida posible contra la plaga ha consistido hasta ahora en la instalación de jaulas con cebos para atrapar a los intrusos y liberarlos después en el monte. Han llegado a capturarse una treintena en un solo día, pero aún así siguen saliendo.

Daños limitados

El regidor responsable del área, Ignacio Reig, reconoce lo pintoresco de la situación y señala que el ayuntamiento ha recibido alguna queja de los usuarios disgustados por las travesuras de los conejos, aunque recalca en todo caso que los daños que provocan estos no son escandalosos y pueden pasar desapercibidos, en buena medida porque muchas flores son de plástico y por las tareas continuas de mantenimiento del complejo.

La presencia de los animales se concentra en la zona del fondo del camposanto, y también suelen actuar cuando hay flores frescas en el área del jardín de las cenizas. Un paseo ayer por el recinto permitía observar algunas flores caídas a lo largo del camposanto, pero no había rastro de los animales ni de sus acciones y todo estaba en completa normalidad.

Los conejos también han sido avistados en las primeras horas del día por el campo de fútbol de Les Pereres, antes de que la actividad se adueñe de las instalaciones. Xàtiva se encuentra entre las localidades afectadas por la sobrepoblación de conejos. La sociedad de cazadores los abate en el monte, pero la zona del cementerio y Les Pereres es urbana, está fuera de los acotados y no puede actuar.

Menos conejos en los montes y más en zonas de cultivos

El biólogo Salvador Argente contrapone la cada vez menor presencia de conejos salvajes en los montes con la proliferación de conejos asilvestrados que merodean los campos de cultivos y se nutren de la savia de los árboles que dan frutos: cuanto más cuidados estén mejor, porque más jugosos les resultan. "Cerca de las tierras de cultivo que se riegan por goteo siempre hay hierba y eso para el conejo es como vivir toda la vida en Benidorm: están como en casa", señala.

El resultado es que "crían más y tienen más hambre". Otro factor que puede influir en la mayor presencia de conejos cerca de núcleos poblados es la falta de depredadores como los zorros, cuya población -según hace hincapié en biólogo- también se ha visto reducida en la comarca.