Primer derbi de la temporada entre el Olímpic y el Canals

El primer derbi de la temporada entre la UD Canals y el CD Olímpic se disputa este sábado (16.30 horas, Quatre Camins), dirigido por Francisco José Blasco Miquel. Pese a que es un encuentro esperado por la afición local y también de interés para los aficionados setabenses, el encuentro no ha sido declarado “Día del Club” y el presidente del club canalense, Antonio Giménez Morera, ha explicado que “será en otra ocasión. Es una forma de agradecer al socio el apoyo que nos ha dado durante todo este tiempo, es un partido muy esperado y queremos facilitar la asistencia”. El Canals llega al partido después de un empate a domicilio y de haber superado la eliminatoria de la Nostra Copa (4-1 ante el Benigànim), mientras que el Olímpic lo hace después de una victoria en casa ante el Sueca y de haber sido apeado de la competición copera por “alineación indebida”, pese a haber empatado y superado a l’Alcúdia en los penaltis.

El entrenador del Olímpic, Xavi Candel, tiene bajas importantes. A las ya conocidas de Joan y del portero Enric, ambos aún en proceso de recuperación, se ha unido la grave lesión de Víctor Biosca producida en el partido de Copa, una lesión en el ligamento cruzado con afectación del menisco que lo descarta para esta temporada. Dedicarle una posible victoria será una motivación para sus compañeros. El entrenador mantiene la duda del poder convocar a Pallarés, ya que se debe concretar si en el partido de Copa cumplió o no el cuarto partido de sanción impuesto. Si no ha habido cambios, tampoco podrá contar con Pedro Henrique pero se ha confirmado que aunque no se reciba la documentación se podrá tramitar su ficha a partir del próximo jueves. Lionel sigue entrenando y cuenta con el visto bueno del técnico por lo que llegado el momento, en breve plazo, se plantearía su fichaje y se hablaría de las condiciones. En la UD Canals la baja más destacada es la del delantero Payán, expulsado en el partido de Copa.

La semana ha sido distinta para el Olímpic porque la plantilla ha entrenado todos los días. Hay una especial motivación porque “hace tiempo que no nos enfrentamos en liga. Hay muchas ganas de jugarlo”. El técnico setabense sabe lo que se espera: “es un equipo entrenado por Esteban Cana, son equipos intensos, que van mucho a la lucha, que no dan un balón por partido, que se centran en jugadas a balón parado. En balones divididos tendremos que estar muy pendientes porque cualquier despiste se podrá convertir en una ocasión de gol. Máxima concentración”.

El Olímpic tiene claro que es muy complicado acceder a los puestos de promoción de ascenso. Candel tiene claro que hay que ganar y tener paciencia, “nuestro objetivo es estar entre los cinco primeros, y la única forma de reducir diferencias es ganar nosotros. Este mes hay enfrentamientos directos entre ellos. Nosotros debemos ganar”. Candel espera recibir el apoyo de aficionados setabenses en el Quatre Camins.