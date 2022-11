El Olímpic se lleva el primer derbi comarcal ante el Canals

El primer derbi comarcal de la temporada entre la UD Canals y el CD Olímpic se decantó para los de Xàtiva (1-2) en el último minuto del partido gracias a un gol de Matías Aquino. Un partido en el que la primera parte fue para los locales, mientras que en la segunda dominaron los visitantes. Buena asistencia de espectadores pero lejos de los derbis de antaño.

Los de Esteban Cana se pusieron por delante en la primera parte, con un gol de Luis Esteban, y en la segunda los de Xàtiva remontaron con goles de Alejandro y Aquino, este último sobre la bocina. El entrenador del Olímpic, Xavi Candel, señalaba que el partido fue, desde el inicio, “muy intenso. Sabíamos que se iba a decidir en los detalles, y que todo balón parado son ocasiones para ellos, que teníamos que estar muy pendientes”, pero pese a ello se encajó un gol inesperado, “ha sido una mala pata, unos desajustes, unos despistes en cadena”, reconocía.

El campo no ayudó al Olímpic a desarrollar su juego, “el balón salta mucho, no se puede llevar por el suelo y nos ha costado mucho adaptarnos. No se ha ganado por calidad técnica sino por meterle esfuerzo y coraje”, afirma Candel. El Canals ejerció una “presión muy alta, presionando a nuestros centrales y no podíamos salir con el balón controlado, que es una de nuestras señas de identidad. No se jugaba el balón en el centro del campo, pasaba de la defensa al ataque, no había transición y hemos padecido. Los cambios en la segunda parte, jugando con tres delanteros, nos ha salido bien”.

La victoria permite a los de Xàtiva igualar a puntos con el tercer clasificado, el Castellonense, que empató su encuentro. Y también permite al Olímpic no alejarse de los dos primeros, el Ontinyent 1931 y l’Olleria, que ganaron sus partidos. El quinto clasificado, el Tavernes, está ya a 5 puntos y el noveno, posición que deja fuera de la nueva liga, el Carcaixent, está a 9.

Candel no oculta su satisfacción, “el esfuerzo ha sido sublime. El equipo es de admirar, es extraordinario lo que están haciendo, llevamos diez jornadas y únicamente hemos perdido un partido y contra el líder. Debemos estar muy contentos porque hay futbolistas en los que tal vez no se confiaba y que están demostrando ser grandes futbolistas”. Por su parte, el técnico del Canals, Esteban Cana, manifestaba que “hemos hecho un gran esfuerzo que no nos ha sido recompensado con el marcador” y añadía que “hay que seguir trabajando y unidos para revertir la mala suerte que estamos teniendo”.

El entrenador del Olímpic, Xavi Candel, también ha pedido disculpas por el error que ha supuesto la eliminación del equipo de La Nostra Copa, “no ha habido ninguna mala fe, ni mala intención, nuestra idea era dar minutos a los jugadores juveniles que llevan trabajando con vosotros desde julio, darles minutos con el primer equipo y creíamos que era una ocasión para premiarles”. Para el próximo encuentro, ante el Calpe, el técnico setabense espera “seguir con la dinámica positiva”. En principio se podrá contar ya con el último fichaje, el delantero Pedro Henrique, y también con Pallarés, cumplida ya su sanción. Quedan descartados por lesión Enric, Joan y Biosca.