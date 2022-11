Dudas en el PP sobre su cabeza de lista en Ontinyent

A apenas medio año para las elecciones municipales de 2023, PP sigue deshojando la margarita sin tener claro quién encabezará la lista de la formación en una plaza clave como es Ontinyent. Tras el anuncio de Mercedes Pastor (presidenta local del partido) de que no iba a repetir como candidata en la cita con las urnas, todas las miradas se posaron en el otro regidor del grupo municipal. Francisco Penadés se ha puesto a disposición del partido para ocupar el puesto en la lista que la dirección provincial considere como el más beneficioso para sus aspiraciones electorales.

Según ha podido saber este diario, Penadés está descartado como posible sustituto de Pastor. Las fuentes consultadas señalan que se está trabajando en distintas alternativas con el punto de mira puesto en un recambio más drástico, alejado del actual núcleo duro de la agrupación local, con la búsqueda de una figura externa y conocida que pueda impulsar a la formación en los comicios tras los malos resultados de hace cuatro años, cuando el partido de Jorge Rodríguez amplió su mayoría absoluta frente a una oposición residual en el pleno municipal. En pleno juicio contra el expresidente de la Diputación de Valencia por el caso Alquería, el PP quiere apostar por la capital de la Vall d'Albaida.

Por su población, en Ontinyent es el comité electoral local del partido el que debe elevar la propuesta del futuro candidato al provincial, que tendrá que ser ratificado por el aparato autonómico del partido. Lo que no habrá son primarias.

Ramón Vidal repetiré en l'Olleria

De momento, en la comarca solo se ha proclamado públicamente al candidato del PP de Albaida, Juan Carlos Roses. Quien confirma que repetirá como cabeza de lista es el alcalde del principal feudo popular en la Vall: Ramón Vidal volverá a ser candidato de la formación en 2023. También el alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, se espera que reedite su candidatura.

En la Costera, la dirección provincial del PP ha proclamado formalmente a Marcos Sanchis como alcaldable en Xàtiva. En la principal localidad en la que gobiernan los populares en la comarca, la Llosa de Ranes, el alcalde Evarist Aznar ya anunció que no repetiría un nuevo mandato después de cinco legislaturas al frente de la corporación. Su sucesor no está todavía claro. El que sí volverá a encabezar su lista es el alcalde de la Granja de la Costera, José Miguel Marín, que reconquistó la localidad para el PP en 2019. El resto de candidaturas todavía no se han desvelado.