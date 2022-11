Desafección. He empleado esta semana mucho esta palabra. Su significado es: «circunstancia de no sentir afecto o estima por algo». La he utilizado para definir una situación, una sensación que me han trasmitido algunos de mis colaboradores respecto al CD Olímpic. Aclarar, antes de explicarlo, que nada tiene que ver con el rendimiento de una plantilla que está resultando más que satisfactorio debido a su esfuerzo y compromiso.

Le pregunté a un expresidente de la UD Canals, Natalio Lorenzo, qué ambiente había habido en el Quatre Camins y me contestó que «como si lo hubiera visitado cualquier otro equipo», nada que ver con el último derbi jugado allí. Lo dijo con cierta pena. Con la misma sensación salí unas semanas antes yo de El Clariano. Noté muchas ausencias. Le pregunté a Carlos Ferrero si notaba cierta desafección respecto al Olímpic y me lo dejó claro: un equipo dirigido por un grupo extranjero lleva casi irremediablemente a ella. Así está el patio: el Olímpic cada vez interesa menos y a menos. Se sale, claro, de esa desafección, con éxitos deportivos, con finales, no con descalificaciones y descensos, que es lo que en la última década está ofreciendo el club. Hay generaciones que no saben que no hace tanto jugamos un partido de Copa del Rey ante el Real Madrid y que no nos ganó en la Murta. Volver a los orígenes. No soy optimista. La solución no pasa ni por ser más «fanáticos» ni por mostrar el estandarte de la historia del club y sus éxitos. El club no se va a entregar «a cambio de nada», sino con deudas reclamadas judicialmente o previo pago. Ojalá alguien reuniera a un grupo de personas que fuera capaz de llevar a cabo, de negociar, de preparar, una transición a la vuelta a los orígenes del club. Complicado… ¡mucho! Recuerden: en 2023 hay elecciones a Junta Directiva. Pero, lo escrito, al menos los que saltan al terreno de juego se lo dejan todo. Este domingo tenemos partido en la Murta.