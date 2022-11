LA DESAPARICIÓN DEL CASINO SETABENSE

Más de cien años de historia social de Xàtiva corre el peligro de desaparecer. Hace unas semanas los últimos miembros del Círculo Setabense acordaron la disolución de la entidad, obligada a abandonar su histórica sede situada en la Casa de la Cultura recayente en l’Albereda, tras expirar el acuerdo de cesión firmado en 1992. Por aquel entonces, el Ayuntamiento compraba su local, pero permitía a los socios seguir disfrutando de la instalación por un plazo de treinta años más. No ha hecho falta ni esperar al 25 de noviembre, fecha en que se cumplían las tres décadas, para firmar su certificado de defunción.

Sin relevo generacional para la continuación de la sociedad y finalizado el compromiso de cesión, los últimos socios han decidido finiquitar el casino, con el objeto de que el consistorio pueda aprovechar sus instalaciones para poder afrontar por fin la necesaria ampliación de la biblioteca. No tenía sentido mantener una sociedad recreativa para entretener a tan número escaso de socios cuando su vecino de planta no daba abasto para salvaguardar los enormes fondos bibliográficos de una urbe que, en relación con su tamaño, produce libros en cantidades industriales. El Círculo Setabense nunca fue un hogar del jubilado como suelen pensar las generaciones más jóvenes, sino una gran sociedad de recreo dedicada a canalizar el ocio de las clases medias. Fue lugar de billar, salón de lectura, tertulia, juegos de mesa, degustación de licores, pero también dinamizó el ocio nocturno con bailes de etiqueta en feria y el carnaval, lugar de conciertos, exposiciones de pintura, recitación de poesía, presentación de libros, de conferencias. Una especie de Casa de la Cultura, pero de ámbito privado, ya que sus actividades se financiaban en base a las cuotas de sus socios.

Repasaremos hoy someramente los orígenes y esplendor de aquel casino, del que se han perdido sus fondos documentales, o tal vez se hallen desperdigados en las bibliotecas de sus socios, y por ello rogamos encarecidamente, que si esto fuera así, se donase al Archivo Municipal. Me cuesta entender que no se conserven los libros de sus juntas, las actas, correspondencia, listados de socios, contratos de arrendamiento de servicios, fotos, publicaciones, estatutos, y un largo etc., que nos podría ayudar a no tener que escribir su historia rastreando prensa de época, libros de feria, o archivos privados de antiguos socios, sí dispuestos a colaborar en que el hilo de memoria que nos queda de aquella sociedad, no quede sepultada en el olvido.

En base a los ecos de sociedad de la prensa de finales del siglo XIX, podemos decir que el Casino Setabense fue fundado por aquellas fechas-si localizáramos sus libros de actas podríamos responder con mayor exactitud a las preguntas de cuándo, cómo y porqué- Se le bautizó con el nombre del Españoleto. Fue espacio de ocio cultural para clases medias, abierto a todo tipo de sensibilidades, siempre que se pudiese costear la cuota.

Nada que ver con los círculos políticos, ni con las sociedades obreras, ni musicales, ni de activismo religioso, ya existentes en Xàtiva, ni con los cafés ni las tabernas, aunque arrendaran el servicio de licores y bebidas a hosteleros de reconocido prestigio. El Casino Españoleto tuvo sede en la Fonda Mallol de la calle Moncada, y llegó a contar con alrededor de setenta socios, entre los que podemos destacar a Teodoro Picó, Francisco Conier, Jose María Latorre, o Francisco Peris Mora.

Como suele pasar en Xàtiva, las sociedades tienden a duplicarse. Pasó con los aficionados a la música, casos de La Nova y la Vella, y con las recreativas también. La entrada masiva de nuevos socios no gustó nada a una élite de mayor nivel socioeconómico. Destacamos al líder conservador y alcalde de Xàtiva, Jose Romero Soldevila, y a otros acaudalados personajes como Ricardo Font Gual, Joaquín Carrió, o Luís Gosalbo Sifre, quienes enseguida quisieron separarse del Casino, al considerar que las ideas, educación y vestimenta de los nuevos asociados no guardaban la etiqueta adecuada, y ofendían el espíritu de los socios fundadores. Tema que dejamos en el aire, como mera hipótesis de trabajo, en espera de recabar más datos.

Se refundaron como Círculo Setabense, y buscaron local propio. Compraron los restos de un antiguo palacio, el de Mahiques-Sanç, un gigantesco espacio de tres hanegadas a caballo entre la calle Montcada y l’Albereda, que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX fueron obrando para convertirlo en aquel casino que la memoria histórica de Xàtiva recuerda con tanto cariño, con especial atención a su fachada, torres y jardín. Y, ello explicaría, la percepción que tuvo siempre el setabense, de que el Casino era un club de ricos. A pesar de que en sus estatutos siempre se recalcaba que era un espacio abierto a todos los socios, para celebrar exposiciones, bailes, conciertos, y donde quedaba expresamente prohibida cualquier actividad económica, política o confesional. Era un sitio para divertirse y disfrutar de la cultura, no para discutir.

Al lado del nuevo Círculo Setabense, permaneció el antiguo Casino Españoleto, que con el paso del tiempo se refundó en el Círculo de Comercio, posteriormente Círculo Mercantil, un espacio de clases medias, de menos poder y dinero que el anterior, pero que también realizó numerosas obras, para dotarlo de salones de verano e invierno, biblioteca, buenas salas de exposiciones, y generar así dos grandes sociedades culturales, que perseguían un mismo fin, pero desde ideales políticos contrapuestos, como se puede repasar leyendo los nombres de los miembros sus diversas juntas directivas publicadas en la prensa de época, todas integradas por la burguesía local, unos más conservadores, y otros más progresistas o republicanos.

Entre los primeros podemos destacar a familias como los Soldevila, Gutiérrez, Maravall, Diego o Reig; entre los segundos, a los Botella, Sanz, Sanchis, Fayos o Sifre, lo que no impidió que muchos fueran amigos, e incluso socios de ambas. Lo que nadie se explica es porque se permitió la demolición de aquellos hermosos espacios de recreo allá por los setenta, y que el socialismo triunfante de los ochenta quiso reconvertir la aberración arquitectónica resultante, en un espacio cultural municipal, de libre acceso, gratuito, de titularidad pública, y que fuese abierto a todo el mundo independientemente de su bolsillo y orientación política.

Hoy, más de cien años después, el último reducto de los herederos del Casino Españoleto han puesto el punto final a una historia, que corre el peligro de desparecer de la memoria si no le ponemos remedio.