La Federación de Lucha abandona el pabellón de la Llosa por presiones y problemas con la empresa gestora de la instalación

La Federación de Luchas Olímpicas y Deportivas de la Comunitat Valenciana deja el pabellón municipal de la Llosa de Ranes. La entidad deportiva ha anunciado que cesa todas las actividades que presta en este recinto por problemas con la empresa gestora de las instalaciones. Según la Federación de Lucha, la empresa adjudicataria de la gestión del pabellón, Oci i Esport Global SL, está incurriendo en varios delitos en la relación con la federación y el uso de las instalaciones. La entidad de artes marciales viene utilizando el pabellón desde su inauguración, antes de que llegara la empresa, para realizar entrenamientos, exhibiciones y competiciones, tras un acuerdo con el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes, a través de una técnica de la federación, vecina de la localidad.

Pero tras asumir la empresa la gestión del pabellón se intensificaron los problemas con el grupo de lucha. La federación, en un comunicado, relata la “situación dictatorial” que ejerce la empresa y los problemas que les está ocasionando para el uso de las instalaciones. Señalan “presiones” y unas condiciones laborales a los técnicos de la federación que califican de “insostenibles”, con “pagos de manera fraudulenta”, señalando incluso posibles delitos por parte de la empresa en asuntos económicos, de contabilidad y de trato humano con el personal.

La Federación de Lucha expone que Oci i Esport Global SL ejerce un trato “altivo y despectivo”, con subidas de tono, desprecios y descalificaciones personales. Además, afirman que no deja a los alumnos de lucha examinarse, no les permite hacer la exhibición de Navidad que se hace todos los años, no les deja competir, les prohíbe llevar material para el uso diario de las clases, “y todo ello por un interés económico”, denuncia la federación, que se define como una entidad que trabaja “por la igualdad y el respeto” y que “no vamos a permitir más bullying laboral a nuestro personal técnico”.

Por todo ello, la Federación de Lucha pide al Ayuntamiento de la Llosa de Ranes que intervenga ante esta situación y que abra una investigación sobre los hechos que denuncian. Señalan que han aportado información y documentación al consistorio sobre esos hechos denunciados y reclaman a la concejalía de Deportes que “contraste la información aportada, revise la gestión contable y de recursos humanos”. Señalan que esta petición se la han hecho llegar los padres y técnicos que realizan las actividades en el pabellón y la federación afirma que si el consistorio “hace oídos sordos y no lucha por los intereses de los habitantes de la Llosa de Ranes, nos plantearemos tomar otras vías para intentar que todo esto salga a la luz”.

No es la primera vez que una entidad deportiva vinculada al pabellón de la Llosa de Ranes deja las instalaciones. El año pasado el CD Llosa de fútbol sala, un equipo federado que exportaba el nombre del pueblo por todo el territorio valenciano, rompió su vinculación con el recinto deportivo y con la Llosa de Ranes, también por problemas con la empresa que lo gestiona. El equipo de fútbol sala denunció los problemas y los elevados costes exigidos por la mercantil para utilizar el pabellón, unos costes y unas condiciones de uso de las instalaciones “inasumibles” para el club. Todo ello llevó a la desaparición del CD Llosa de fútbol sala, y el equipo compite ahora bajo el nombre del Racing Xàtiva.

El PSPV de la Llosa de Ranes también ha denunciado la situación en el pabellón y han condenado los hechos expuestos por la Federación de Lucha. Los socialistas reclaman la intervención del ayuntamiento y piden a la concejala de Deportes, Salvi Pardo, “quien tiene la competencia, que verifique las pruebas de la federación” y si son ciertas “presente la denuncia ante los juzgados para que se investiguen”. Señalan que los hechos expuestos por la federación son presumiblemente constitutivos de delitos laborales, fiscales y contra las personas, por lo que piden que, si se confirman estas acusaciones, el ayuntamiento rescinda el contrato con la empresa del pabellón. “En ningún sitio, y menos en una instalación pública, se pueden permitir actitudes como las relatadas” por la Federación de Lucha. El PSPV también se muestra contrario a la privatización del pabellón y afirman que “tendría que estar gestionado directamente por el ayuntamiento”.