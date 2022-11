La tardor i la fira d’Ontinyent fa cent anys

Diuen que, quan pugem el Crist de l’Agonia a l’ermita de Sant Anna, s’ha acabat l’estiu. Un nou curs escolar ha començat i els ontinyentins reprenem en plenitud totes les activitats. Esta data festiva de mitjans de setembre no implica que la tardor s’haja mostrat, els primers freds venen els dies de fira, unes dates que s’aprofitaven per estrenar la roba d’hivern.

Repassant les pàgines de la revista «La Paz Cristiana», engroguides pel pas del temps, podem llegir alguna de les notícies que eren actualitat fa cent anys. En elles observem que, malgrat haver canviat molt la societat, certs usos i aficions han perdurat entre nosaltres. Els ontinyentins eren i som uns bons buscadors de pebrassos. Ara i com fa un segle, les converses giraven al voltant de les anhelades pluges que propiciaren l’aparició dels esclata-sangs. A mitjans d’octubre de 1924 va ploure en abundància després d’una llarga sequera i la premsa recollia este comentari: «Si el tiempo favorece después de tan copiosas lluvias se espera una abundante aunque tardía cosecha de setas cuyo exquisito bocado tanto se aprecia en nuestra tierra y tanto beneficia a los pobres».

Altra de les aficions dels nostres iaios era la caça del tord que es practicava mitjançant la seua captura en les «paraes». Els pardals hi eren atrets per reclams i es refugiaven en arbres de gran port, podats adequadament, com els garrofers. En les branquetes quedaven atrapats per l’envisc, una substància apegalosa elaborada amb oli bullit, trementina i llonge (un extracte obtingut d’un arbust d’acebo). Este últim element de la fórmula -segons anunciava la revista de Moros i Cristians- es podia comprar en el reconegut establiment «El Siglo». Els redactors de la revista amb el següent comentari manifestaven la seua condició eclesiàstica: «los animalitos sin sospechar que aún las personas honradas suelen tener malas intenciones van dejándose caer para pagar el tributo de sus vidas en favor del hombre a quien Dios dio el dominio sobre las aves y peces». Cal advertir que en l’actualitat esta pràctica cinegètica està completament prohibida, els agents del Seprona estan a l’aguait per sorprendre els infractors.

En els anys vint del passat segle, les paraetes dels productes per a firar s’instal·laven en la plaça d’Alfonso XIII (Major) «como de inmemorial viene haciéndose». Com l’espai era insuficient, es va muntar en Sant Domingo (1920) «un espacioso circo para ejercicios acrobáticos y otros barracones de espectáculos». També la nova plaça de la Concepció, recentment urbanitzada, era un lloc idoni on situar «los espectáculos, barracones, ruedas de caballetes y demás distracciones».

Xiquets i majors esperaven amb il·lusió l’arribada en el calendari del tercer dilluns del mes de novembre. La fira era tot un esdeveniment! «Mañana (15-XI-1925) es la feria de Onteniente, nuestra típica fiesta que, si no es grande cosa con relación a otras, es una feria que evoca recuerdos, perpetua tradiciones, mueve a los vecinos, atrae forasteros, da animación a la ciudad y sirve de honesto esparcimiento». La fira d’Ontinyent era centre d’atracció de visitants de pobles veïns: «todo es ebullición esperando la feria; a feriarse pues, o a que nos ferien el que tenga esa suerte». (19-XI-1921)

«La Paz Cristiana» destacava que la gran afluència de gent no havia provocat problemes d’ordre públic ni delinqüència «debido a la religiosidad de los concurrentes y al temor de Dios que reina entre los mismos». Deu anys més tard, -ja en període republicà- els sacerdots de Santa Maria alertaven en la revista als feligresos dels perills que suposava el llibertinatge dels nous temps que incitava el pecat. Per evitar temptacions, les dones d’Acció Catòlica obsequiaven a les seues patrocinades a una gira per la fira. Rafael Juan Vidal les felicitava: «Nos parece muy bien que se utilicen todas las coyunturas para estrechar las relaciones entre señoras y obreras y que reine entre todos el espíritu de Cristo» (17 novembre 1928).

Altra de les aficions, que encara perdura, és jugar a la loteria de Nadal. Associacions, escoles, comparses, clubs... comparteixen la il·lusió perquè la fortuna, la sort, els depare un bon premi. En novembre de 1924, també la parròquia de Santa Maria «para contribuir a la mayor esplendidez de las fiestas» va adquirir «como en otros años, un número entero de Lotería de Navidad es el 44.998. acaba como el del año pasado en 8, el día de la Purísima» La venda de participacions anava a càrrec dels sacerdots, Rafael Valls, Justo Nadal i José María Reig.