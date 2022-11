Matilde Vila y Jose González acuden cada tarde desde el pasado mes de octubre a una de las esquinas de la Plaça de la Bassa de Xàtiva. Descargan un carro con todos los materiales y artefactos que les permiten desarrollar su oficio y se quedan hasta las 9:30 de la noche. Durante varios meses se convierten en unos fijos del invierno setabense. Son los últimos castañeros de Xàtiva.

"Mis padres eran los churreros y los paperos de la Plaça de la Bassa y aprendieron el oficio de mis abuelos, pero mis hijos ya no quieren seguir. Esto se pierde con nosotros. A mi mujer le gusta mucho y yo vengo a hacerle compañía. Somos la tercera generación. Y aquí se queda todo", explicó ayer José. Ambos tienen 66 años de edad. Él está jubilado, ella es la que vende castañas. Lo lleva haciendo más de 30 años: "Lo hago desde hace 32 años. Me gusta mucho, me entretiene mucho estar aquí, además también ganamos algo de dinero. Mientras pueda hacerlo y el cuerpo aguante, aquí me tendrán", apuntó Matilde.

De momento, seguirán vendiendo un producto muy arraigado en estas fechas a los viandantes que pasen por esta arteria de la capital de la Costera.. Aunque las perspectivas de este año, de momento, no son del todo buenas. Exponen que el precio de las materias primas que utilizan a diario -carbón y castañas- ha crecido con la inflación y que la tardía llegada del frío no es buena para el negocio. Aunque la reciente DANA parece haber cambiado el panorama meteorológico.

"Todo va a temporadas, aunque lo cierto es que las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos. No tiene nada que ver con lo que pasaba hace una década, por ejemplo. Vendemos 'capuchos' a un euro, tres y seis el más grande. Como las cosas están más caras hemos quitado alguna castañita y hemos mantenido precios", comentaron ayer.

Todos los días hasta el próximo 22 de diciembre seguirán el mismo ritual. Si el tiempo lo permite, descargarán un antiguo bidón modificado con materiales de obra en el que depositan el carbón y lo encienden. Una especie de gran cucharón de metal hace de soporte mientras las castañas son cocinadas a la brasa. Al final, los compradores se hacen con un producto tradicional a buen precio: "Vamos un día sí y otro no a por castañas, para que no se hagan malas. La gente pasa y a muchos les llama la atención, pero a otros no. Antes los sacos eran de 25 kilos y ahora son de 5. Esto es una muestra de cómo han cambiado las cosas", apuntaron los últimos castañeros de Xàtiva.

"Huele igual que cuando haces una paella a leña"

Lo cierto es que algunos de los viandantes que caminan por la tarde por la Plaça de la Bassa de Xàtiva sí compran las castañas. De hecho, algunos llegan desde municipios vecinos para adquirir este producto tan relacionado con las fechas navideñas que esperan a la vuelta de la esquina. Es lo que hizo Enrique Giménez, vecino de Canals, que vino a Xàtiva para hacerse con algunas: "Soy cliente de otros años, no es la primera vez. He venido adrede desde Canals para comprar castañas para mis nietas. Creo que es la única castañera que hay por aquí, por la comarca. Se nota que todo es más tradicional, que están hechas con carbón. Hacen el mismo olor y sabor cuando algo está hecho a leña, como una paella. Huele como a torrat".

José González y Matilde Vila se trasladaran cada día hasta el 22 de diciembre desde su residencia en Torre Lloris a la Plaça de la Bassa. Llenarán su bidón de carbón y ofrecerán castañas a todo aquel que quiera comprarlas. Aún quedan bastante días para acabar la temporada.