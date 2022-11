El Ontinyent 1931 se afianza en el liderato y el Benigànim cae en Sueca

El Ontinyent 1931 se afianza en el liderato tras ganar en el campo de la UE Tavernes por 0-2. Los de Roberto Bas comenzaron muy enchufados y a los ocho minutos de juego se ponían por delante con gol de Casti. La segunda parte también transcurrió con mucho ritmo, con ocasiones en las dos áreas, pero eran de nuevo los ontinyentins los que en el tiempo de descuento sentenciaban el partido. Juli marcaba tras un pase de Lluís Felipe dejando el 0-2 definitivo.

L’Olleria sigue también segundo después de vencer al Castellonense, en un partido muy disputado entre dos duros equipos. Los de la Ribera se pusieron por delante en la primera parte, pero también se quedaban con un jugador menos tras la expulsión de Bryan. En la segunda parte, los de la Vall d’Albaida aprovecharon esa superioridad numérica para remontar el partido, con dos goles de Emilio Gil y uno de Víctor Muñoz, que ponían el 3-1 para los locales. El Castellonense recortaba distancias y en los últimos minutos l’Olleria anotaba el cuarto, por medio de Alejandro Tormo. La próxima jornada, el Ontinyent 1931 y l’Olleria protagonizarán el derbi de la jornada, un duelo en las alturas entre el primero y el segundo clasificado. Los ontinyentins, sea cual sea el resultado de este derbi, seguirán como líderes ya que aventajan en cuatro puntos a l’Olleria.

El Deportivo Ontinyent también ganó, 3-2 frente a la UD Carcaixent. Un doblete de Cambreta y un tanto de José Manuel daban los tres puntos a los de la capital de la Vall d’Albaida, que son octavos en la tabla. El Canals cayó derrotado 3-1 en el campo de la Font d’en Carròs. Pablo anotó el único tanto de los canalenses.

El SIA Benigànim también perdió en su visita al Promeses Sueca (3-1) y suman el quinto partido consecutivo sin conocer la victoria. En el partido, los locales se avanzaron en el marcador y los de la Vall d’Albaida consiguieron empatar la contienda, pero finalmente lo de la Ribera se llevaron el partido con dos goles de ventaja. Marcador abultado para lo que se vio sobre el césped, pero derrota justa para un Benigànim que no se encontró comodo a lo largo de los noventa minutos.

Los primeros minutos del encuentro transcurrieron con igualdad entre ambos equipos, pero con un equipo ganxut que no se sentía cómodo y no conseguía adaptarse al rival ni a las reducidas dimensiones del terreno de juego. A los 18 minutos de juego, el Benigànim disfrutó de un córner a favor que no pudieron rematar y los locales montaron la contra para que Carles Sansebastián adelantara a los suyos en el electrónico. Poco les duró la alegría a los de la Ribera, Dídac Cayo ejecutó una falta directa y coló el esférico por la escuadra para devolver la igualdad en el Antonio Puchades. Tras el empate, Balbastre en primera instancia y seguidamente Alejandro pudieron darle la vuelta al marcador, pero sus disparos se marcharon fuera. A punto de que el colegiado mandara a los jugadores hacia los vestuarios, llegó un mazazo tremendo para los rojiblancos. Tras un centro lateral del Promeses el guardameta ganxut despejó el esférico con la mala fortuna que rebotó en Alejandro y el balón se coló en propia portería, poniendo el 2-1 al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Benigànim salió con la idea de recuperarse anímicamente del duro golpe, pero el Promeses se volcó en tareas defensivas para mantener el resultado. Dylan tuvo en sus botas la oportunidad del 2-2 poniendo un centro de la muerte que se paseó por el área pequeña. A menos de 15 minutos para el final, Carles Boscà, tras una buena jugada por banda derecha, recortó dentro del área para batir al portero y poner el definitivo 3-1.

Derrota que deja a los de José Luis Vidal en la decimosexta posición, pero a pesar de lo que dice su lugar en la tabla clasificatoria, la distancia en cuanto a puntos es corta con los equipos que ocupan la zona media de la tabla.