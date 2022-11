El absentismo obliga a suspender un pleno de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida

La ausencia de más de la mitad de los 68 representantes municipales que estaban convocados obligó este lunes a suspender el pleno de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida al no alcanzarse el cuórum exigido. Los concejales y alcaldes que se presentaron fieles a la cita a las 19 horas tuvieron que regresar a casa. Aunque el pleno podrá celebrarse este jueves por la tarde y el aplazamiento no tendrá mayores consecuencias, el entuerto ha generado cierto malestar interno y ha desatado las críticas de los partidos que no forman parte del gobierno.

El presidente de la Mancomunitat, Vicent Gomar (PSPV), cuestiona también la actitud de algunos alcaldes y concejales ausentes y pide «respeto» y «responsabilidad» a los representantes públicos para atender a sus compromisos con el organismo comarcal. Pese a ello, Gomar resta importancia a la suspensión de la sesión, puesto que se desarrollará con normalidad mañana como marca la normativa. El presidente sostiene que en el orden del día no había puntos de vital importancia.

Para la portavoz de La Vall ens Uneix (LVEU), Natàlia Enguix, en cambio, «no es habitual» que se aplace un pleno y ello demuestra, a su juicio, «la falta de ilusión y de proyecto del PSPV y Compromís respecto a la Mancomunitat y que ni siquiera entre ellos se llevan bien, porque no han sido capaces de hacer que sus alcaldes y concejales acudieran a la cita». «Se llenan la boca con la comarcalización pero no se creen el proyecto más allá de ocupar el poder», sostiene la regidora de Ontinyent, que ve en la suspensión de la convocatoria «una falta de respeto a los ciudadanos de la Vall d'Albaida».

«Si les cansa la Mancomunitat o no la ven útil no están obligados a gobernarla, que den el paso a otros», ahonda. «¿Cómo no van a pasar este tipo de cosas si los máximos dirigentes de la entidad son los primeros que montan otra mancomunidad para llevarse los servicios sociales?», apostilla. Similar es la visión de la portavoz del PP, Susana Navarro, que atribuye el suceso a «la falta de previsión y de coordinación de la junta de gobierno y del grupo socialista y Compromís». «Son los que abanderan la comarca y a la hora de la verdad te encuentras con estos detalles que dicen mucho de su incapacidad de gestión», opina la alcaldesa de Bellús. Navarro se muestra preocupada por la imagen que se da de los políticos con la cancelación del pleno por las ausencias y subraya que en el mismo debían tratarse cuestiones relevantes como la aprobación de la cuenta general. Además, asegura que ella no podrá ir al del jueves porque ya tenía la agenda fijada. «Que vuelvan a movilizar otra vez dos días después a los alcaldes y concejales es una falta de respeto», zanja.

El alcalde de Albaida, en Madrid

El vicepresidente de la Mancomunitat y líder de Compromís en el organismo, Josep Albert, recuerda que él ya dijo desde el primer momento que no iba a poder acudir al pleno del lunes porque tenía que estar en Madrid arropando a los campaneros de Albaida en el acto organizado por el Ministerio de Cultura para promocionar la candidatura del Toque Manual de Campanas como patrimonio mundial la Unesco. Albert, en cualquier caso, quita hierro al aplazamiento de la convocatoria. «En 48 horas se va a hacer de nuevo: no es la primera vez que pasa ni será la última y no veo motivos para echarnos nada en cara. Lo que tenemos que hacer es intentar asistir todo el mundo», apunta Albert.

El secretario general del PSPV en la Vall, Fede Vidal, también resta trascendencia al suceso. «Ningún partido está para criticar, porque a todos les faltaban representantes y no se puede obligar a nadie a acudir: Bufali (gobernada por La Vall ens Uneix) no estaba y el alcalde de la localidad más grande que gobierna el PP tampoco. No sé qué critican», indica Vidal. Desde LVEU aseguran que los suyos «mayoritariamente estaban».