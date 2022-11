La empresa del pabellón de la Llosa niega las acusaciones y cualquier vinculación con la Federación de Lucha

La empresa que gestiona el pabellón municipal de la Llosa de Ranes, Oci i Esport Global SL, ha negado las acusaciones de la Federación de Lucha de la Comunitat Valenciana, que anunció el abandono de las instalaciones por problemas en la relación con la mercantil y en el uso del pabellón, y afirman que no tienen ninguna vinculación con dicha federación, asegurando que esta entidad no lleva a cabo ninguna actividad en el pabellón municipal de la localidad de la Costera. Desde la empresa gestora afirman que las clases que la federación asegura que va a dejar de realizar, las llevaba a cabo un monitor cuya vinculación laboral era directamente con la empresa y no como personal de la federación.

Juan Pedro Martín, uno de los responsables de Oci i Esport SL, ha asegurado a este diario que “la Federación de Lucha no tiene ni ha tenido ninguna vinculación con el pabellón ni con la empresa. No existe ni ha existido ningún contrato ni ningún convenio con esta federación”, reitera. Desde la empresa explican que en el pabellón municipal de la Llosa de Ranes se imparten una serie de actividades deportivas, entre ellas una de karate. Cuando la mercantil asumió la gestión del pabellón, la empresa se subrogó estas actividades y a los trabajadores que las llevaban a cabo en el recinto deportivo. “Primero fue una monitora la que impartía las clases de karate y después pasó a realizarlas un monitor. Ambos pasaron a formar parte de la empresa cuando pasamos a llevar nosotros el pabellón. Y la vinculación laboral, el contrato, era entre la empresa y estos monitores, a título personal, no como técnicos de la Federación de Lucha”, remarcan, insistiendo en que en ningún momento ha había conexión con esta entidad autonómico. Añaden que la federación “no abandona el pabellón, porque no existe ningún contrato con esta”. Oci i Esport Global SL ha negado también las acusaciones de “presiones” y de “trato altivo y despectivo”, denunciado por la federación, que también denunció que la empresa no dejaba a los alumnos de estas clases examinarse, realizar exhibiciones, ni a los técnicos llevar material para las clases. La empresa niega estas acusaciones y asegura que no ha habido trato vejatorio a los monitores ni “presiones”. Tras esta situación, los monitores que hasta ahora impartían las clases de karate en el pabellón de la Llosa de Ranes han quedado desvinculados de la empresa que gestiona la instalación y la actividad será impartida por otros monitores de la firma deportiva, desde la que señalan que se contratará un nuevo técnico para impartir este deporte. Juan Pedro Martín ha indicado a este diario que las clases de karate “se mantiene en su horario habitual, los martes y jueves por la tarde, con dos turnos de una hora”. El responsable de Oci i Esport Global SL también explicó que antes “había tres turnos, pero algunos alumnos se fueron tras conocer que el monitor no era de karate, sino de lucha”.