Jueces, abogados, procuradores, alcaldes, partidos políticos, sindicatos y entidades feministas. La decisión de la Administración de Justicia de trasladar a Alzira los procedimientos de violencia machista que hasta ahora se instruían en los juzgados de Xàtiva ha despertado el rechazo generalizado de todos los colectivos implicados en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés. Sorpresa, malestar, inquietud e indignación por la falta de diálogo y consenso previo son los sentimientos transmitidos a raíz de la noticia.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno crea en la capital de la Ribera Alta un "superjuzgado" especializado en delitos contra la mujer que se pondrá en marcha el 31 de diciembre y que asumirá todos los casos relacionados con esta materia vinculados a tres partidos judiciales: Alzira, Carlet y Xàtiva.

Sobre el papel, la medida ejecutada por el Gobierno responde a una estrategia para combatir la sobrecarga que soportan los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que compatibilizan la materia de violencia de género con las del resto del orden jurisdiccional. Sus impulsores mantienen que las víctimas "ganarán" con una atención "más especializada y de calidad", porque el juzgado será exclusivo para tratar estos asuntos.

En la práctica, sin embargo, implica que una vecina de Bicorp que quiera interponer una denuncia por un caso de violencia de género tendrá que recorrer los 58 kilómetros que separan su pueblo de Alzira, un trayecto de al menos una hora por carretera. La distancia es similar para otras poblaciones, teniendo en cuenta el amplio radio geográfico que abarca el partido judicial de Xàtiva.

El terremoto provocado por el decreto ha desencadenado una reunión urgente que el alcalde de Xàtiva y la consellera de Justicia mantendrán el próximo lunes. En el encuentro, Roger Cerdà trasladará a Gabriela Bravo la inquietud manifestada tanto por la jueza decana de Xàtiva como por el Colegio de Abogados y por otros alcaldes de la Costera y la Canal, que temen que la medida suponga un retroceso en la atención de proximidad a las víctimas. Cerdà también exigirá que, con el nuevo Palacio de Justicia, se incorporen nuevas unidades a los juzgados de Xàtiva, entre ellas una de violencia contra la mujer.

En enero, la Conselleria de Justicia planteó al Ministerio una propuesta que implicaba la creación de un juzgado exclusivo de violencia machista en Xàtiva que absorbería los procedimientos iniciados en el partido judicial de Ontinyent. La capital de la Vall d'Albaida se puso en pie de guerra contra esta decisión y, de momento, sus juzgado mantienen las atribuciones en materia de violencia machista, aunque no con carácter exclusivo. Desde la administración que dirige Bravo aseguran que el planteamiento hecho por la conselleria era para el año 2024 y que, en cualquier momento, la capital de la Costera podría recuperar las competencias perdidas. En la conselleria atribuyen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la decisión última sobre la agrupación de procedimientos en Alzira, que se basa en el criterio de que no existía una suficiente carga de trabajo en lo relativo a la violencia machista en Xàtiva.

Las mismas fuentes recalcan que la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Xàtiva seguirá coordinando las denuncias y se encargará de poner un taxi gratuito a las víctimas para facilitarles su desplazamiento hasta Alzira. Los juzgados de la capital de la Costera seguirán atendiendo las urgencias en materia de violencia de género

El delegado del Colegio de Abogados en Xàtiva, Juan Benavent, mostró ayer la "disconformidad total" del colectivo con una resolución que se ha adoptado sin ningún tipo de comunicación previa. A su juicio, la medida supone un "agravio" y una "carga añadida" tanto para las víctimas que tendrán que recorrer más kilómetros como para los profesionales. "No acabamos de encontrarle el sentido", mantiene Benavent, que señala como especialmente damnificadas a las poblaciones más alejadas de la sede del partido judicial como Quesa o la Font de la Figuera, teniendo en cuenta que las comunicaciones con Alzira son más complicadas. "Lo más lógico sería acercar la justicia al ciudadano y no que cada vez se aleja más", remacha el delegado.

Para los abogados José Luis Gutiérrez y Fernando Clemente, la medida es directamente una "aberración". Gutiérrez, que pertenece a una familia que lleva cinco generaciones vinculada al mundo de la justicia en Xàtiva, recuerda que el traslado de los casos a Alzira ya se intentó en la época en la que era conseller Fernando de Rosa (PP), pero acabó frenándose por el rechazo de los sectores afectados. A su juicio, la medida iría en contra de la ley que estructura la planta judicial en comarcas y perjudicaría especialmente a las víctimas. Para Gutiérrez, el nuevo juzgado de violencia machista de Alzira "nace muerto y condenado" por el grado de saturación que soportará, dado que tendrá que sumar los procedimientos de dos comarcas de gran extensión como la Costera y la Canal de Navarrés a los de los partidos de judiciales de Alzira y Sueca, con ciudades de gran tamaño y con un alto grado de litigiosidad.

