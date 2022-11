El cole Attilio Bruschetti

Si algo vamos teniendo claro, si hay coincidencia absoluta en alguna receta para solucionar gran parte de los problemas que nos afectan —desde las adicciones a la salud mental, desde la violencia machista hasta la seguridad vial— es en la importancia de la educación. En ella depositamos gran parte de nuestras esperanzas de que cambien las cosas para las próximas generaciones, confiando en que serán capaces de actuar de forma diferente para resolver problemas permanentes.

Pero el modelo educativo también ha de cambiar, tiene que evolucionar obligatoriamente, para conseguir resultados óptimos en un mundo tan diferente. Para lo bueno y para lo malo, nada tiene que ver la España de hace 50 años (sin móviles, sin Internet, sin globalización) con la que ahora exige una renovación integral del modelo educativo, en sus estrategias y metodología, sus espacios formales e informales o sus currículums. Mucho trecho avanzado desde los pupitres rancios de las escuelas con mapamundis colgados en la pared a las aulas modernas y renovadas que hoy acogen a los escolares.

El Attilio Bruschetti es un cole pequeño, muy vintage, ubicado en un entorno privilegiado, aunque suene a guía turística. Y, como otros, está trabajando muy duro para adaptarse a los enormes retos y desafíos del siglo XXI. Estos días ha salido en los papeles por su apuesta por la renovación que inició hace 4 años, seguro que entre incertidumbres y con la única certeza de que hacía falta innovar y arriesgar para mejorar resultados.

En esa línea se ha borrado la fotografía estereotipada de las escuelas, con sus sillas y mesas para enanitos, sus horarios rígidos, sus asignaturas estancas, su aprendizaje memorístico para construir un nuevo modelo educativo que pretende dar respuesta a la realidad social que vivimos hoy en la que el conocimiento exige reflexión y el aprendizaje no se basa en la memoria sino en el razonamiento.

Por eso se han hecho cambios atrevidos y hasta chocantes que exigen un esfuerzo de comprensión y de humildad a quienes no quieran ser obstáculo de lo que simplemente es progreso, con sus luces y sus sombras y se atrevan a dejar atrás viejos dogmas y creencias. Quizás no tengan razón quienes creen que han descubierto el átomo en materia educativa y desprecian todo el esfuerzo realizado con anterioridad, pero también yerran quienes defienden de forma cerril que las cosas han de hacerse como se han hecho siempre.

En el Attilio no hay horarios ni asignaturas, aunque sí que hay propuestas curriculares y sobre todo un contacto muy estrecho con el alumnado que permite explotar sus capacidades innatas, su creatividad y su imaginación. En el Attilio hay libros de texto y de todo tipo, que menudas virguerías existen en el mundo de la literatura infantil, pero no se memorizan, no son el enemigo, sino que son aliados en la búsqueda de información que satisfaga intereses y curiosidades. Las normas existen porque son imprescindibles para la convivencia, pero no son impuestas desde la autoridad sino desde la aceptación razonada y la asunción de las consecuencias de los actos que perjudican a los demás. El profesorado evalúa, pero el alumnado realiza su propia autoevaluación del esfuerzo realizado y sus resultados.

De esa manera se pretende priorizar siempre las necesidades y realidades de niñas y niños, fomentando su curiosidad, creatividad e imaginación para que aprendan a vivir y relacionarse con libertad y felicidad. Al parecer, una asignatura pendiente para muchos adultos hechos y derechos, con buenos expedientes académicos, por cierto.

Si lo que se da a los escolares, lo darán después a la sociedad, una buena educación nos vendrá bien, sin duda.