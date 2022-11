El alcalde de Albaida, Josep Albert, ha presentado su renuncia tras ser nombrado como nuevo director general de la sociedad pública de las ITV. Consultado por Levante-EMV, Albert ha explicado que su decisión se hará efectiva el próximo lunes al mediodía: "Entiendo que se me presenta un reto importante y que compatibilizar ambos cargos iba a ser imposible". También ha confirmado que su sustitución al frente del consistorio de la Vall se formalizará la próxima semana: "Se constituirá un pleno para la elección del nuevo alcalde, siguiendo todos los protocolos". A su vez, ha recordado el nombramiento como director general de las ITV no tiene nada que ver con su decisión de no presentarse a los próximos comicios municipales: "Ya dije que no iba a presentarme hace tiempo". Todo apunta a que el concejal Alejandro Quilis sucederá a Josep Albert al frente del Ayuntamiento de Albaida.

El ayuntamiento ha convocado a un plenario extraordinario y urgente para el próximo lunes 21 de noviembre para tomar razón del escrito de renuncia. El movimiento ya ha causado las primeras reacciones. Desde el PSPV de Albaida han dado la enhorabuena a Albert por su nuevo cargo con dardos envenenados: " Le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de su vida. A nivel político, sin embargo, no podemos pasarlo por alto. Evidentemente, en su decisión de renunciar a ser el alcalde de su ciudad ha dado prioridad a sus intereses personales. El interés público ha quedado en un segundo plano". "Resultado de esta decisión, el Ayuntamiento de Albaida estará presidido durante los próximos seis meses que quedan para las elecciones municipales por un sustituto que no ha elegido nadie para que sea alcalde de Albaida. La ley no permite avanzar las elecciones municipales para que la ciudadanía pueda elegir un nuevo alcalde y tendremos que esperar hasta el 28 de mayo para ejercer nuestro derecho constitucional a elegirlo", prosiguen. 1 de enero de 2023 El nombramiento como director general de la sociedad pública de las ITV ya ha sido aprobado por la Generalitat. Se trata de una sociedad creada para la gestión de la inspección técnica de vehículos en la Comunitat Valenciana a partir del próximo 1 de enero de 2023. La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, será la vicepresidenta primera de la sociedad y a la directora general del Ivace, Júlia Company, la vicepresidenta segunda. Josep Antonio Albert es licenciado en Derecho por la Universitat de València y hasta ahora era alcalde de Albaida. El conseller de Economía, Rafa Climent, destacó que entre los objetivos de la sociedad se encuentra la reducción de un 20 % en las tarifas y la modernización de las estaciones de ITV mediante la instalación, entre otras acciones, de placas fotovoltaicas para hacer frente al cambio climático. También aseguró que se construirán nuevas estaciones de ITV para ofrecer a la ciudadanía un servicio «próximo y de calidad» con el objetivo de que no tenga que realizar desplazamientos de más de 30 km desde su lugar de residencia para pasar el servicio técnico de los vehículos. Por su parte, Albert aseguró que la gestión directa permitirá mejorar el servicio y economizar los precios en beneficio de los usuarios. Una concesión desde 1997 El actual servicio de inspecciones de ITV se realiza de manera indirecta mediante la concesión administrativa a siete empresas que ejercen esta actividad por reparto físico del ámbito geográfico de la Comunitat (una concesión privada otorgada en 1997 por el Consell de Eduardo Zaplana). Sin embargo, desde el 1 de enero, el servicio de ITV en la Comunitat Valenciana se prestará en régimen de gestión directa, así como que el uso de las instalaciones de las estaciones de ITV necesarias para prestar el servicio se cederá a la nueva mercantil, mediante la adscripción directa de los bienes afectos al servicio público de ITV .