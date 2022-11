Amb l’arribada de l’últim mes de l’any, els Moros, Cristians i Contrabandistes de La Font de la Figuera comencen a desempolsar els seus vestits. Tot i que el gros del calendari d’aquestes festes fontines es troba en desembre, festeres i festers tindran la seua primera cita el dissabte 26 de novembre, a les 17:00 hores, amb la representació de l’Ambaixada Infantil des de la Plaça Major. Hores més tard, a les 23:00 h, serà moment de Presentar la Festa al Teatre Joan de Joanes, on faran l’aparició les Regines, Capitants i Abanderats de les Festes 2022.

Ja en desembre, el divendres dia 2, a partir de les 17:00 hores se celebrarà la Romeria i el Pregó. Els actes començaran des de l’església parroquial, des d’on la Junta de Festers, fontines i fontins es dirigiran a l’ermita de Santa Bàrbara en un dels actes més emotius d’aquetsa festivitat. La imatge de Santa Bàrbara farà la seua entrada al poble amb el disparament d’una traca i acompanyada pels compassos de l’Himne de la Festa. En finalitzar la Romeria, des del Castell de Festes se celebrarà el Pregó, quedant les Festes inaugurades amb el disparament d’un castell de focs d’artifici.

Seguint amb els dies grans dels Moros, Cristians i Contrabandistes de La Font de la Figuera, el dissabte 3 de desembre començarà per a les fontines i els fontins a les 9:30 hores, quan els Abanderats, Regines i Capitans, acompanyats per la Junta de Festes, es dirigiran al temple parroquial en el qual s’oficiarà la Solemne Missa a les 10:00 h.

En finalitzar la Missa de Comparses en honor a Santa Bàrbara, a les 11:00 hores començarà la dotzena edició del Concurs d’Entrà de Bandes, amb un itinerari que concorrerà des de la plaça de l’església fins a l’espai de començament de l’Entrà, la qual s’iniciarà a les 11:30 hores. De vesprada tindrà lloc una Desfilada de Comparses des del carrer Joan de Joanes fins a la Plaça Major.

L’endemà, 5 de desembre, la Gran Diana de les 8 del matí servirà per a anunciar l’arribada del diumenge. Durant el matí, a partir de les 09:30 hores aniran succeint-se la Solemne Missa presidida pel Bàndol Moro i la posterior Ambaixada Mora, la qual enfrontarà els exèrcits moro i cristià al Castell.

Tot i la victòria del bàndol de la lluna, de vesprada els cristians tornaran a convertir-se en senyors de La Font de la Figuera amb la Guerrilla i l’Ambaixada Cristiana, a partir de les 17:30 hores. A les 19:30 h, la Solemne Processó a Santa Bàrbara posarà el punt final al cap de setmana gran de les Festes de Moros, Cristians i Contrabandistes.

El dilluns encara hi haurà temps per a la Festa. La Desfilada de Comparses i el Contrabando, el qual es proclamarà a les 13:15 h des del peu del Castell, ocuparan el matí del dia 6. De vesprada, a les 17:00 h, el Despojo servirà per a enfilar la recta final d’aquesta festivitat, donant pas a la Processó del Trasllat de la Santa fins a l’ermita, on la conversió dels moriscos motivarà la pau entre els dos exèrcits.