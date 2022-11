Condenado a pagar 362 € por causar daños en un baño de Les Pereres

Ocurrió el 22 de mayo de 2021, sobre las siete de la tarde. Un grupo de tres hombres jóvenes intentaba entrar en el polideportivo Les Pereres, mostrando signos de embriaguez. La recepcionista les indicó que no podían acceder el recinto hasta quince minutos antes del inicio del partido que querían ver y les pidió que tomaran medidas higiénicas por la irrupción del Covid, como el uso de gel. Ahí empezaron los problemas.

Uno de los integrantes del grupo —que la testigo señala como segundo entrenador de Juveniles de la Llosa de Ranes B trató a la trabajadora de forma irrespetuosa, diciendo en voz alta «yo entro cuando me da la gana». A su vez, también vulneró la prohibición de entrar en el polideportivo. La cosa no quedó ahí. Veinte minutos más tarde, otra trabajadora escuchó ruidos fuertes en uno de los baños, observando como salían dos hombres y uno le decía al otro «yo no he sido y no voy a pagar las culpas de nadie».

Policía Local

Tras observar los daños causados, llamaron a la Policía Local y los agentes entrevistaron con el presunto causante, que responde a las iniciales de C. G. M. Una inspección posterior confirmó que el soporte del baño para minusválidos estaba dañado, con desprendimientos de ladrillos en la pared.

Después de tener conocimiento de los hechos, en el Ayuntamiento de Xàtiva instruyeron un amplio expediente para que el causante de lo acontecido pagara por los destrozos. Al final, el juzgado de instrucción número 3 de Xàtiva dictó una sentencia condenatoria contra la persona identificada por la policía local el pasado 24 de octubre. Así, se le impuso una multa de seis euros por día durante 30 jornadas —180 euros— y el pago al consistorio de la capital de la Costera de un total de 182,65 euros en concepto de responsabilidad. La Junta de Gobierno local evaluó el proceso esta semana. El teniente de alcalde Nacho Reig explicó ayer a Levante-EMV que «se ha instruido un expediente considerable, porque hemos creído que teníamos que exigir responsabilidades a quién ha actuado contra un bien público».