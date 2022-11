A pocos días para la conmemoración del 25N, el frente común que ha comenzado a gestarse para intentar revertir la pérdida del juzgado de violencia machista de Xàtiva a partir del 1 de enero escaló ayer un peldaño más en su estrategia de presión ante la Conselleria de Justicia. Los contactos entre los profesionales del ámbito judicial y la esfera política se han intensificado a las puertas de la reunión que el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, mantendrá este próximo lunes con la consellera Gabriela Bravo.

Los mensajes trasladados desde el departamento autonómico sobre la provisionalidad de la medida, que podría revisarse a finales de 2023, y sobre el funcionamiento de taxis gratuitos para desplazar a las víctimas no han conseguido calmar los ánimos de los sectores afectados. El colectivo de abogados de Xàtiva difundió ayer un duro escrito para anunciar que, si la "ilógica" decisión se mantiene, se plantean movilizaciones que se extenderían también a los procuradores. Algunos letrados se muestran incluso dispuestos a ir a la huelga, no atendiendo el turno de violencia de género "de forma indefinida".

En sus reivindicaciones, los abogados quieren ir de la mano de alcaldes, asociaciones de ayuda a las víctimas, comerciantes, empresarios, sindicatos y partidos políticos. Este lunes, precisamente, los portavoces de Justicia del PP en el Congreso y el Senado, Fernando de Rosa y Luis Santamaría, se reunirán con el colectivo en Xàtiva con el fin de conocer de primera mano la problemática y trasladarla a las cámaras parlamentarias. El miércoles, la delegada del Colegio de Abogados de València también estará en la localidad para aunar posiciones frente a la medida.

En 2021 se atendieron 206 asuntos relacionados con delitos de violencia machista en el juzgado de instrucción nº2 que lleva esta materia en Xàtiva tras un incremento paulatino de casos del 70% desde hace diez años que alcanzó su récord en 2019. Tras el recorte de competencias aprobado esta semana por el Ministerio, en el ámbito judicial setabense se teme que la bajada de los procedimientos judiciales sirva en un futuro como pretexto para reducir aún más el peso de la sede judicial de la capital de la Costera o incluso para su desaparición, profundizando en una tendencia al adelgazamiento de la estructura judicial que viene de largo. Desde el colectivo de abogados se pone en duda incluso que la construcción del futuro nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva (aún a la espera del proyecto) se materialice, un compromiso que sin embargo mantiene la conselleria.

Críticas del ámbito feminista

La asociación feminista Xateba también se alzó ayer en contra de la medida adoptada por la Administración de Justicia. "Las víctimas y sus representantes legales deberán desplazarse y el problema no es el taxi que pudiera ser financiado o no, sino el distanciamiento físico que complica un proceso, el de la denuncia, que es esencial para la protección y recuperación de las mujeres maltratadas", lamentan desde el colectivo, que protesta "con toda firmeza" contra una decisión que lamenta y considera "errónea", por lo que pide que se repiense y corrija, "dotando de los medios necesarios a los Juzgados de Xàtiva para que pueden mantener esa competencia y por lo tanto un servicio incluso en mejores condiciones que hasta ahora".

El colectivo de abogados también hace hincapié en que los taxis solo se ponen a disposición de las víctimas "para la primera declaración y no en trámites posteriores", por lo que el desplazamiento supondría un coste añadido, especialmente en un partido judicial de gran extensión territorial en el que algunos pueblos como la Font de la Figuera o Quesa están a 80 kilómetros de Alzira. Los letrados insisten en que el nuevo juzgado de violencia machista de Alzira no podrá atender todos los delitos que se presentan a diario, porque "por muy competente que sea un juez, no puede atender más de dos o tres casos en una mañana". "A partir de las 13 horas ya no atienden más violencias de género, por lo que las actuaciones se remitirán a los juzgados de Xàtiva de guardia, obligando a la víctima a desplazarse de nuevo a esta localidad, declarar allí y acabar a las tantas junto con los funcionarios de justicia y abogados, para que al día siguiente lo envíen a Alzira y cuando sea, la vuelvan a llamar y hacerle declarar de nuevo", señalan.

Los abogados advierten de que se puede producir "una grave indefensión a las víctimas", por cuanto tendrían un letrado del turno de oficio de Xátiva en sede policial, pero al ir a Alzira se les asignaría un nuevo abogado del turno de oficio de Alzira (pues allí no pueden asistirles los abogados del turno de oficio de Xátiva), "con un desconocimiento absoluto de lo hablado y hecho con anterioridad". También vaticinan que los colegiados de Alzira no podrán atender todos los casos de violencia de género de forma debida, puesto que se quedarán con todos los casos en exclusiva de dos partidos judiciales "que antes no tenían". "Exigen a los colegiados cada vez más especialización en violencia de género, para luego dejarnos sin poder asistir a las víctimas y pudiendo solo ser llevados los asuntos por los abogados del turno de oficio de Alzira". Se está desprotegiendo a los letrados del partido judicial de Xátiva, se está llevando a una merma de ingresos a todo el partido judicial de Xátiva, se está abocando al cierre no lejano de los Juzgados de Xátiva y lo que es peor, se está estigmatizando y empeorando la situación de las víctimas, que son a quien más hay proteger", apostillan.