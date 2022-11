No tenemos la mejor plantilla, pero sí que podemos tener el mejor equipo». La frase, o sentencia, no es mía, es de Marcos Prieto. Y es una verdad como un templo.

Como verdad es que la mayoría de nosotros le daba poco crédito al cuerpo técnico y a la plantilla. Xavi Candel llegó casi como un desconocido, no avalado por hazañas o grandes logros. No levanta la voz en los partidos, ni se le ve perder los nervios (lo que también le vale algunas críticas desde la grada), ni tampoco hace pedagogía cuando le preguntas en la rueda de prensa, no elude preguntas, mide sus respuestas, y no dice más de lo necesario. Nos consta: primero cobra la plantilla y luego él. Cierto es que lo de la Nostra Copa le ha puesto un par de puntos negativos, pero. ¿Quién no ha suspendido alguna vez algún examen?

Y luego está lo de la plantilla. Ya es normal ver como titulares a juveniles o de primer año; ver como se cae un veterano como Marc Ferrer y sale Alberto, o como Guillén está sacando los partidos en lugar de Joan, y como un veterano como Rueda muestra ilusión y compromiso jugando ya dos partidos completos, o lo de Lahoz en la portería… ¡Muchos ejemplos!

Lo cortés no quita lo valiente. Ya saben mi opinión sobre Sudeva; y que la propia Sudeva es el peor enemigo del grupo pues tiene capacidad, como ha demostrado en temporadas anteriores, para dinamitarlo. Pero de momento, cumpliendo con creces lo esperado en lo deportivo y hasta ilusionándome. De momento, este domingo, defendemos la tercera posición en la clasificación, puesto de promoción de ascenso, ¡a por una más!