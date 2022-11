El Ontinyent 1931 y l’Olleria protagonizan el derbi de la jornada y el Benigànim recibe al Alberic

El Ontinyent 1931, líder del grupo, y l’Olleria, segundo clasificado, protagonizan este sábado (18:30) el derbi de la jornada, entre dos equipos de la Vall d’Albaida. Un derbi además en las alturas, con dos equipos que están en lo alto de la tabla. Los ontinyentins buscarán una victoria que les afiance en el liderato y aleje a un rival directo, mientras que l’Olleria tratará de llevarse los tres puntos del Clariano para acercarse al primer puesto. Si ganan los vidrieros recortarían la distancia con el Ontinyent a solo un punto.

Por su parte, el Benigànim afronta un nuevo partido como local en el Municipal, un campo que tras un tercio de competición disputado no ha visto aún ganar a su equipo. Este sábado visita la localidad de la Vall d’Albaida el Alberic en un encuentro dará comienzo a las 18:30 horas y estará dirigido por Jorge Javier Crespo Calero, asistido en las bandas por Rubén Martín Alonso y Daniel Hurtado Verdejo.

La última jornada no fue buena para el Benigànim, que cayó 3-1 ante el Promeses Sueca. El equipo no estuvo a la altura, no se encontró cómodo y las sensaciones no gustaron. Los de José Luis Vidal buscarán reencontrarse con su juego, en el que dominan el esférico y con ello muestran su mejor versión. Las estadísticas no son alentadoras para el conjunto ganxut que en las últimas 5 jornadas tan solo han conseguido sumar un punto. Para el partido el técnico no podrá contar con Javi Balbastre que cumple sanción tras ser expulsado la última jornada.

El Alberic tan solo se encuentra un punto por arriba del Benigànim. A pesar de un mal inicio de competición, parecía que conseguía remontar, pero en las últimas cinco jornadas tan solo suma una victoria y un empate por tres derrotas. Los de la Ribera no han parado de reforzar el equipo desde que empezara la competición con jugadores como Marcos Campos, Salva Navarro, Juanjo Signes o el portero Kedra. Futbolistas con un bagaje importante en categorías superiores.

Duelo directo para evadir la zona baja de la clasificación y aproximarse a la zona media que da el privilegio de competir la próxima temporada en la Lliga Comunitat, competición de nueva creación. El equipo rojiblanco afronta el duelo con la principal misión de reencontrarse con las buenas sensaciones que le permitan volver a puntuar. En el caso de conseguir en esta jornada 12 la victoria sería la primera como locales en el municipal de Benigànim.

El Canals también juega este sábado, a las 16:30, cuando recibirá en el Quatre Camins al Cullera, penúltimo clasificado. Los de la Costera, dos puestos más arriba, necesitan ganar para alejarse de las últimas posiciones, igual que su rival. Se espera un duelo intenso entre dos equipos necesitados de puntos. El Deportivo Ontinyent, por su parte, jugará este domingo, en el campo del Castellonense. Un duro rival ante el que se medirá a partir de las cuatro de la tarde.