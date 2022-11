El Toc Manual de Campanes de Albaida se promociona en Madrid en busca del reconocimiento de la Unesco

El Toc Manual de Campanes, que en Albaida lleva ocho siglos de tradición ininterrumpida, busca el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y por ello, días atrás se promocionó en Madrid. El Ministerio de Cultura y Deporte, junto a las entidades impulsoras de la candidatura, Campaners d’Albaida, Hispania Nostra y el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes, MitMac, celebraron el pasado 14 de noviembre en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, un acto para dar a conocer y promocionar la candidatura del Toque Manual de Campanas a todos los embajadores de los países que forman parte del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. El acto fue presidido por el Embajador de España ante la Unesco, José M. Rodríguez Uribes y por el director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Isaac Sastre de Diego.

Al acto también asistieron numerosos grupos de campaneros y de campaneras de todas las comunidades autónomas, donde tuvieron la oportunidad de expresar delante de los asistentes la importancia de la conservación del Toque Manual de Campanas, el trabajo y el esfuerzo para perpetuar este lenguaje universal. Desde Albaida, se desplazaron varios integrantes del colectivo de campaneros de la localidad, así como el alcalde, Josep A. Albert.

El pasado 31 de octubre, la Unesco publicaba el informe previo sobre la candidatura del Toque Manual de Campanas, y no puede ser mejor, puesto que no solo no ponen ninguna pega al expediente, sino que felicita explícitamente la calidad de éste y destaca el magnífico video que acompaña la candidatura.

La semana del 28 noviembre en Rabat (Marruecos) se celebrará la decimoséptima Reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, donde se va a votar la candidatura del Toque Manual de Campanas.

Desde las entidades que lideran e impulsan esta candidatura, Campaners d’Albaida, Hispania Nostra y MitMac, han agradecido la implicación de todas las instituciones y han destacado el buen trabajo realizado por las funcionarias y técnicas de la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte.