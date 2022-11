Fue uno de los mejores momentos del programa de la Resistencia que emitió ayer la plataforma Movistar. Victor Beneito, residente en Ontinyent, acudió con su familia para formar parte del público y entregó cinco botellas de herbero a los presentadores y al actor entrevistado, Javier Gutiérrez. El ganador de dos premios Goya llegó a probar varias veces el característico licor de la Vall d'Albaida e interactuó con la persona que se lo había regalado. El vecino de la capital de la de la Vall explica que es seguidor acérrimo de este espacio televisivo y quiso tener un detalle con las personas que tanto lo entretienen: "Fui con mi mujer y mis hijas. Vemos el programa todos los días y nos gusta mucho. Tengo un amigo que hace herbero y está muy bueno. Así que pensé que sería un detalle divertido llevar una botella para cada uno de los presentadores y para el invitado".

En las botellas ponía "herbero de Ontinyent", de ahí que saliera varias veces el nombre del municipio durante la emisión: "Es un programa al que cuesta bastante acceder como público, porque no sabes cuando van a salir las plazas y cuando lo hacen vuelan enseguida. Al final, tuvimos la suerte de ir y quisimos tener un detalle". Al conocer de las costumbres de los presentadores, Beneito reetiquetó la botella destinada a David Broncano: "Sé que no bebe alcohol y, por ello, puse que era agua de la Font de la Purísima. Mi amigo no comercializa el herbero, sino que nos los da a conocidos".

"Lo que no pensaba es que el invitado iba a empezar a pegar tragos. Este licor entra muy bien y cuando sube es bastante fuerte y pasa lo que pasa... aunque estuvo muy gracioso todo", apostilla Beneito.

La presencia del característico producto de la Vall d'Albaida puede verse en el resumen que han subido desde la Resistencia a Youtube:

No es la primera vez que un producto de la Vall d'Albaida se cuela en el programa. En 2019 el grupo Zoo ya llevó una botella de aceite de Atzeneta d'Albaida.