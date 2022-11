Tres empresas se interesan por recuperar el trenet turístico de Xàtiva

Tres empresas —con sede en las provincias de València, Madrid y Lleida— se han interesado por el contrato de concesión de servicios que permitirá la explotación del trenet turístico en Xàtiva durante un periodo de ocho años. A finales de noviembre del año pasado, este medio de transporte colectivo tan característico de la capital de la Costera dejó de formar parte de la oferta de servicios a residentes y visitantes por la notable antigüedad del vehículo, con 16 años de uso continuado en las subidas al Castell.

El Ayuntamiento apuesta ahora por externalizar el servicio, una vez descartada la adquisición de un nuevo trenet con fondos propios. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Raquel Caballero, titular municipal de Turismo, que explicó que el departamento técnico está ultimando todos los detalles para publicar las condiciones en la plataforma de contratación: «Al ver que no teníamos el servicio en funcionamiento, las firmas han llamado y preguntado. Hemos optado por una concesión porque es una fórmula que nos permite fijar unos mínimos de frecuencias y otro tipo de obligaciones a la empresa adjudicataria».

«No estamos diciendo que se vayan a presentar seguro, esperemos que sí. También han venido firmas a ver el viejo trenet, que no ha vuelto a salir a la calle. Está a la venta y no hemos fijado un precio definitivo, sino que queremos que vengan a verlo y nos digan si les interesa», prosiguió Caballero.

Y es que, tal y cómo adelantó este diario en su edición del pasado 6 de septiembre, Caballero reiteró que la alternativa de comprar un nuevo vehículo ya no está sobre la mesa: «Nos hemos asesorado y preguntado a otras ciudades y hemos decidido que es inviable para nosotros. Además del gran coste de la operación tenemos que añadir otros conceptos que a larga aumenta el gasto, como el mantenimiento o las revisiones de la ITV, por ejemplo».

A su vez, refrendó que se tratará de un contrato de concesión, no de explotación de la vía pública. A su vez, apuntó que una vez el pliego esté publicado se podría adjudicar el servicio en un periodo mínimo de tres meses:«La fórmula de la concesión nos da mayores posibilidades. Creemos que si todo sale bien en unos tres meses podría estar adjudicada la externalización del servicio».

Vender el viejo tren

A su vez, desde el Ayuntamiento de Xàtiva también explicaron que, de momento, el viejo tren espera comprador: «Han venido bastantes empresas y lo que más les interesa es el motor, pero no se deciden. Y eso que no fijamos un precio de salida. Lo malo que no hemos llegado a un acuerdo aún. Lo que está claro es que no se usará para subir a grupos de personas a la zona del castillo, porque es muy viejo. No sabemos si en el futuro se le podría dar cualquier otro uso», apuntó Caballero.

La portavoz municipal también reconoció que muchas personas aún llaman preguntando por el trenet, que se había asentado en la oferta de la ciudad:«Es una atracción mas. Estos días hará un año que no sale, que no se puede usar. Se sube al Castell con minibuses. Los conductores nos dijeron que no subían mas, que no se fiaban de los frenos. Vamos a sacar el concurso para recuperarlo. Creemos que es la mejor forma de actuar».

El equipo de gobierno de la capital de la Costera ya anunció a principios del pasado mes de septiembre sus intenciones de apostar por la concesión: