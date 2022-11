La decana del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja, participará con parte de su junta directiva en la manifestación que este viernes exigirá el mantenimiento en Xàtiva del juzgado de violencia machista del partido judicial, coincidiendo con el 25N. El colectivo profesional ha advertido de que el traslado a Alzira de estas competencias puede tener “consecuencias nefastas” para las víctimas, por lo que ha pedido una "reversión absoluta" del Real Decreto del Gobierno que reorganiza la planta judicial.

"Esto es un problema muy grave que afectará a las víctimas, a los letrados de oficio que les deban atender, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todo el sistema judicial que debe velar, antes que nada, porque las víctimas que sufren este tipo de violencia estén en las mejores condiciones", ha indicado la decana del Colegio de Abogados, Auxiliadora Borja.

"No es que no queramos que existan los juzgados de violencia de género que se han determinado en el Real Decreto, lo que queremos es que los juzgados que ya tenían competencias en esta materia no las pierdan, porque las primeras afectadas van a ser las víctimas. Hay casos como el de Xàtiva en los que la distancia es de más de 160 kilómetros de ida y vuelta, o el de Catarroja con más de 60", denuncian desde el Colegio de Abogados.

Mientras tanto, en la capital de la Costera se han colocado pancartas reivindicativas contra la medida en las fachadas de la Casa de les Dones y del Ayuntamiento de Xàtiva. "Perque les dones del nostre partit judicial tambié ho mereixem. Volem els jutatsj deviolència de gènere a Xàtiva", puede leerse en los mensajes desplegados en la víspera de la protesta de mañana.

Además, la Mancomunitat de la Costera ha fletado un autobús para acercar a la población de otros municipios de la comarca hasta la marcha del viernes. Los alcaldes del territorio están llamando a movilizarse para tratar de revertir la decisión de la Administración de Justicia.