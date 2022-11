Alejandro Quilis (Compromís) ha tomado posesión este viernes como alcalde de Albaida 72 horas después de oficializarse la renuncia al cargo de Josep Albert, fichado como director general de la empresa pública encargada de las ITV

El nuevo alcalde de Albaida, abogado de profesión, será el cabeza de lista de Compromís en las elecciones municipales de 2023, para las que apenas quedan seis meses. Su voluntad es dar continuidad al proyecto iniciado por Albert en 2011 aunque ya avanzó hace días una importante renovación de caras en la candidatura con vista a la cita con las urnas, donde cree que hace falta savia nueva. Quilis ha ido marcando posiciones en las últimas semanas y ganando visibilidad en el ayuntamiento. Recientemente asumió más competencias y ha pasado a gestionar las áreas de Educación, Urbanismo, Comunicación y Modernización y Grandes proyectos además de ejercer como portavoz de Compromís en la corporación municipal.

El primer edil asume el cargo apenas tres días antes de una fecha muy importante para Albaida: el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial se reunirá a partir del próximo lunes en Rabat para decidir si el Toque manual de Campanas se declara definitivamente como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. El nuevo alcalde tiene previsto desplazarse hasta la capital de Marruecos junto a una delegación municipal para seguir los acontecimientos de cerca.

Hace unos días, el alcalde -aún como concejal- participó como representante del consistorio en la mesa redonda organizada para debatir sobre las macroplantas solares que se proyectan en la localidad. Quilis avanzó que el equipo de gobierno trabaja en una moratoria para suspender la concesión de licencias durante un año, tiempo durante el cual se tramitaría una modificación urbanística encaminada a tratar de suavizar al máximo el impacto de los proyectos sobre el territorio. También ha recalcado que el ayuntamiento va aplicar estrictamente el límite marcado en la ley para que los parques fotovoltaicos no ocupen más del 3% del suelo no urbanizable del municipio. El munícipe también enfrío las perspectivas de que salga adelante la urbanización del polígono del Sandón, puesto que se necesita una inversión muy fuerte 28 millone sde euros que el ayuntamiento no puede asumir si no procede de la iniciativa privada.

En la oposición no ha sentado bien que Josep Albert renuncie y que el candidato de Compromís en los comicios de mayo asuma la alcaldía cuando queda medio año para las elecciones, puesto que entienden que la recta final del mandato hará valer su posición al frente del consistorio para atraer votos. Desde el PSPV también han criticado que no se les dejara intervenir en el pleno en el que se dio cuenta de la dimisión de Albert.