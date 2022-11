El Olímpic recibe al Jávea con el objetivo de mantenerse invicto en la Murta

El Olímpic disputa un nuevo partido de liga este domingo (17h., en la Murta), ante el Jávea con el arbitraje de Claudia Cebollada López. El entrenador del conjunto de Xàtiva podrá contar ya con Marc Ferrer, Enric y Joan, este último con precaución por su reciente lesión. Xavi Candel ha destacado lo motivados que están los jugadores, el grupo quiere seguir invicto en la Murta y con portería a cero. El técnico volverá a convocar, ante los limitados recursos de la plantilla, a dos juveniles: Izan y Álvaro, ambos entrenan habitualmente con la primera plantilla.

El equipo setabense está consiguiendo un buen rendimiento, “a base de trabajo y lucha cada semana estamos consiguiendo resultados. No me considero equipo revelación porque era consciente de la capacidad del equipo, que he diseñado con al apoyo del club la plantilla y cada jugador tiene mi plena confianza. Es cuestión de tiempo que saquen lo mejor que tienen dentro de ellos, van a ir a más”, ha destacado el técnico. La liga está resultando especialmente competida y únicamente el Ontinyent 1931 está resolviendo sus partidos con relativa solvencia. “Eso da más importancia el haber conseguido tres victorias consecutivas”, apunta Candel. Los recientes cambios de entrenadores evidencian que nadie quiere renunciar a estar entre los tres primeros.

Respecto al partido de este domingo, el entrenador del Olímpic ha advertido de que la plantilla está muy motivada, “saldremos con muchas ganas. Si jugamos como sabemos, conseguiremos los tres puntos”. Respecto al rival, el Jávea, Candel afirma que “sabemos muchas cosas de él, han cambiado casi en cada partido. Todo el que viene a la Murta viene también muy motivado. Es un buen equipo, va a luchar por estar entre los ocho primeros, tiene buenos jugadores y no nos podemos confiar. Intentaremos marcar los ritmos del partido”.

El club de Xàtiva sigue intentando incorporar jugadores a la plantilla. Esta vez se podrá completar ya que “por primera vez, desde hace semanas, podemos contar con todos. Son pocos pero buenos”, ha remarcado Candel.