La oposición de Canals bloquea la subida de costes que paraliza la nueva Escuela de Adultos

El gobierno en minoría de Canals no ha conseguido sacar adelante en el último pleno la propuesta para desbloquear las obras de adecuación de la nueva Escuela de Adultos (EPA) en la antigua Casa de la Cultura, que se encuentran paralizadas. La oposición municipal, con los votos en contra del PSPV y el PP, tumbó este jueves la modificación presupuestaria planteada por el ejecutivo de Compromís para hacer frente al incremento de los costes del proyecto, después de que la licitación de la última fase de los trabajos quedara desierta por falta de licitadores interesados en ejecutarla con el presupuesto inicialmente asignado.

El regidor del área de Urbanismo y Servicios Públicos, Miquel Alventosa, acusa a la oposición de "retrasar las obras de la EPA", al "imposibilitar" que el nuevo crédito que iba a generarse -más de 40.000 euros- se incorpore de forma automática al presupuesto de 2023 para poder disponer de los fondos a comienzos de año. "Hemos seguido los pasos que nos han recomendado los técnicos para hacer realidad el proyecto lo antes posible. No daba tiempo a contratar la obra para final de año, pero la modificación de créditos sería efectiva de forma inmediata en 2023", señala. El nuevo edificio de la EPA es una larga demanda de la comunidad educativa de Canals por el mal estado de las actuales instituciones. La última intervención está financiada por el Plan de Inversiones de la Diputación con un presupuesto que se elevaría por encima de los 170.000 euros con la subida de partidas.

El portavoz del PSPV, Antoni Orea, justificó su voto en contra de la modificación asegurando que es "innecesaria" y que "no sirve para nada" porque, a su juicio, "es más fácil" que los fondos se incluyan directamente en el presupuesto municipal del año que viene "si se hace antes del 31 de diciembre". El borrador de las cuentas ya está listo y se presentará la próxima semana con la partida incrementada para la Escuela de Adultos. "Siendo realistas, en el mejor de los casos hasta mitad de diciembre no entraría en vigor la modificación y el ayuntamiento no tendría dinero para hacer la inversión (al agotarse el ejercicio y no dar tiempo a gastar el dinero)", incide. Los socialistas afirman que dieron su apoyo al proyecto inicial de la nueva EPA "porque se suponía que no se iban a gastar más de 300.000 euros". Sin embargo, mantienen que con la última inversión "gastaríamos en la remodelación de la antigua biblioteca casi 850.000 euros". "Un edificio de nueva planta sería más barato", manifestó.

Miquel Alventosa hizo hincapié en que gracias a la aportación de la diputación la obra "iba a finalizarse este año", pero al licitarse quedó desierta y tuvo que revisarse el proyecto con un incremento de precios. El regidor de Compromís cuestiona la voluntad de la oposición de aprobar el presupuesto de 2023, tomando como referencia lo que ha ocurrido en los últimos años. "Ojalá me equivoque", indica.

Por su parte, el concejal del PP Toni Pérez puso argumentos similares encima de la mesa durante el pleno y pidió también que se incluya el gasto en el presupuesto. "Cuando hace siete años vino la primera versión de este proyecto, desde nuestro grupo creímos que no era la mejor decisión y que había mejor alternativa pero decidieron sacarlo adelante", recordó Pérez, que aboga en todo caso por analizar si hay otras opciones más rentables.

"No estamos por labor de dejar edificios sin acabar: la comunidad educativa sigue esperando la nueva EPA", replicó la alcaldesa de Canals, Mai Pérez.