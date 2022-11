El Síndic exime a Xàtiva de reparar la filtración de agua entre dos viviendas

El Síndic de Greuges ha eximido al Ayuntamiento de Xàtiva de resolver un conflicto entre dos vecinos, por las molestias y filtraciones que ocasiona la propiedad de uno en la del otro. Una vecina ha recurrido al defensor del pueblo valenciano para reclamar que el consistorio actúe ante el problema de humedades que sufre por las filtraciones provenientes de la casa contigua. Tras presentar un escrito en el consistorio y observar la falta de actuación de este, la afectada trasladó su queja al Síndic en abril de este año, pidiendo que el ayuntamiento adopte las medidas necesarias para reparar los daños causados.

El Síndic solicitó al ayuntamiento un informe sobre el caso y la administración local remitió el pasado mes de septiembre el escrito, en el que exponía que había contestado a la interesada, y detallaba que a principios de ese mes se había llevado a cabo la pertinente visita para la inspección de la vivienda afectada, donde se comprobó las humedades que afectan a la pared medianera que la separa del inmueble contiguo y donde se determinó como posible causa de estas filtraciones la falta de mantenimiento de dicho inmueble, que se encuentra con los accesos tapiados. El informe municipal expone que “el inadecuado estado de conservación causa las molestias a las casas vecinas”. Pero en el mismo informe, afirma que las medidas que plantea la vecina afectada no son competencia del ayuntamiento y que el problema es “puramente privado, que tiene que resolverse en el ámbito de las correctas relaciones de vecindad o ante la jurisdicción competente” y recalca que “no procede ninguna responsabilidad patrimonial de la administración”. El ayuntamiento también asegura que comunicará la queja a los propietarios de la casa que causa las filtraciones para que actúe.

Ante ello, el Síndic indica que el informe técnico municipal “es claro” al apuntar que las molestias podrían ser debidas al inadecuado estado de conservación del inmueble de al lado, que se encontraría en situación de abandono, al estar tapiado, pero avala las alegaciones del consistorio y resuelve que “nos encontramos ante un problema entre particulares, a resolver con acciones ante los tribunales ordinarios de justicia”. No obstante, recuerda que el Ayuntamiento de Xàtiva “debe velar” porque los propietarios de edificaciones y solares los mantengan en adecuado estado de conservación, evitando molestias y riesgos a los propietarios colindantes y a los vecinos de la localidad. También apunta que la administración puede actuar de forma subsidiaria, tras agotarse todas las vías necesarias previas.

El concejal de Urbanisme, Ignacio Reig, ha explicado que las dos propiedades implicadas se encuentran en el casco antiguo de Xàtiva, donde “hay varios conflictos entre vecinos similares a éste, que para el ayuntamiento requieren de muchos trámites y trabajo, además de inspecciones. Pero las competencias municipales acaban ahí, tras estas inspecciones, remitir los requerimientos para que los propietarios actúen, requerimientos que se repiten si los propietarios no toman medidas”. Reig señala que los vecinos “acuden al ayuntamiento para que los defendamos ante el otro, pero hay que tener en cuenta que en la otra parte también hay otro vecino, y que además no es nuestra competencia. Somos una administración amable, pero en esos conflictos no podemos actuar”. El edil de Urbanisme señala que en este caso, como en otros, el ayuntamiento “ha enviado la notificación a los propietarios de los inmuebles que causan los daños para que los reparen”.