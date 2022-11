La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha defendido hoy que la reordenación de juzgados de violencia de género es lo "mejor" para las víctimas: "Como víctima prefiero mil veces irme a Alzira a un juzgado de Violencia a que me vea un juez en uno Mixto", ha subrayado, en alusión a la polémica que se ha generado en el partido judicial de Xàtiva por la pérdida de competencias del juzgado mixto que hasta ahora llevaba los asuntos en esta materia.

Gisbert se ha pronunciado así durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de Les Corts, donde ha presentado la Memoria del año 2021, tras ser preguntada por la mayoría de diputados de los grupos de Les Corts por su opinión sobre la reagrupación de juzgados.

Al respecto, la fiscal superior ha indicado que desde Fiscalía han pedido "toda la vida" la creación de estos juzgados, que fueran "exclusivos", porque "es una garantía para las víctimas", ha dicho. En un juzgado Mixto, ha explicado, el juez "seguro que atiende todo de maravilla. Pero lleva Civil, Penal, guardias... y también Violencia. Pero esta persona no está especializada en violencia de género", ha puntualizado.

"Como víctima prefiero mil veces irme a Alzira a un juzgado de Violencia a que me vea un juez en uno Mixto. Quiero tener a mi disposición todos los medios que no están en cada partido judicial", ha insistido. "Yo quiero --ha proseguido-- un juzgado con un juez especializado y donde tenga a mi disposición todos los servicios que me puedan ayudar como víctima. Y eso es lo único que garantiza este sistema", ha reiterado.

La fiscal, en cualquier caso, ha dicho que "entiende" que el partido judicial de Xàtiva proteste porque su caso es una situación "especial" que se está estudiando.

En la comisión de las Corts en la que Gisbert ha sido preguntada por la controversia suscitada respecto a la organización de la planta judicial, todos los partidos han cuestionado la decisión de dejar al partido judicial de Xàtiva sin un juzgado salvo el PSPV, cuya portavoz, Rosa Peris, ha dicho que el Real Decreto aprobado se limita a "dar cumplimiento a la ley de violencia de género" y ha recordado que todos los grupos votaron a favor de la Proposición No de Ley que avalaba el impulso de la red de juzgados exclusivos de violencia machista. "Más que la proximidad de un juzgado mixto, las víctimas quieren un juzgado especializado con instrumentos adecuados para atender correctamente los casos", ha asegurado Peris.