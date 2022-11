El Olímpic alarga la imbatibilidad en la Murta tras vencer al Jávea

Cuarta victoria consecutiva del Olímpic en la Murta y sin encajar un gol. Un gol de Rueda, el quinto esta temporada, en el minuto 34, en una buena combinación, le dio a victoria a los de Xàtiva ante el Jávea (1-0). No fallaron ni el Ontinyent 1931 ni l’Olleria, que continúan primero y segundo respectivamente, pero sí que cedió un empate el Castellonense, que ahora se sitúa a tres puntos de los setabenses. De nuevo, Xavi Candel no pudo llegar a los dieciocho jugadores convocados, se quedó en 17 y no todos disponibles, pues Izan se lesionó en el entrenamiento del jueves y Marc Ferrer se resintió de su lesión. Rueda fue duda hasta el último momento. Enric, ya disponible, se quedó en el banquillo apostando de nuevo por Lahoz, mientras que Joan volvió a jugar, entró en el descanso sustituyendo a Aracil, que se retiró con molestas y que forzó la quinta amarilla para aprovechar la sanción para recuperarse. La sanción a Matéu Puertos provocó cambios en el cuerpo técnico, actuando en esta ocasión Pascual Francés como delegado.

El entrenador del Olímpic se ha mostrado muy contento con la victoria, "hemos llevado el peso del partido siempre. Sabíamos a qué jugábamos, sabíamos cómo atacar y cómo defender. Se ha seguido perfectamente el plan de partido, y la lástima ha sido no conseguir el 2-0 y estar más tranquilos. Demostramos un partido más la solidez defensiva que tenemos, y no me canso de decir lo trabajador y solidario que es el equipo”, ha explicado el entrenador. El partido ante el Jávea tuvo pocas ocasiones. En el segundo tiempo, con la entrada de Joan, los locales tuvieron más profundidad en las bandas, creando superioridad pero no pudieron cerrar el partido, que se rompió en los últimos minutos. En el primer tiempo, con Pedro Henrique y Aquino, y con Javi Fuster y Rueda como pasadores, el Olímpic creó varias ocasiones, “el equipo combina bien, crea ocasiones. No estoy preocupado”, ha dicho el técnico. Defensivamente el equipo "está muy bien estamos aun aprendiendo, estamos en progresión, el trabajo táctico está dando sus frutos”. La ocasión más clara del segundo tiempo fue para Matías Aquino que se quedó solo ante el portero rival pero no pudo acertar. El jugador no está teniendo suerte de cara a gol, pero el entrenador lo tiene claro, “a todo delantero le gusta marcar goles, pero la persona que valore a Matías solo por los goles está muy equivocado, por las muchas cosas que aporta, combina, defiende las acciones a balón parado. Es muy completo, hay que ver más allá de los goles”. Tras el partido, el entrenador agradeció el apoyo mostrado por el público asistente, “ha sido fundamental, y ha llegado en esos momentos en los que lo hemos necesitado del segundo tiempo”, remarcó. El próximo rival será el Benigànim.