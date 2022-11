La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado "el cese inmediato, a través de la revocación de su nombramiento en comisión de servicios" del Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Castellón, Antonio Collado Gimeno, que en septiembre de este año dejó la jefatura de la Policía Local de Xàtiva para asumir la dirección del cuerpo de la capital provincial. El sindicato también pide la apertura de un expediente disciplinario al Ayuntamiento de Xàtiva y "la imposición, en su caso, de medidas cautelares con arreglo a la resolución de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana". Desde el sindicato argumentan que Collado “según las investigaciones podría haber incumplido de manera grave y reiterada las normas sobre incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones”.

En concreto, exponen que, “los informes elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude indican que durante los ejercicios 2017, 2018, 2020 y 2021 impartió formación como docente en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública (IVASPE) superando las 75 horas que permite la ley sin que sea necesario solicitar compatibilidades”. “Esto supone que, durante esos ejercicios, percibió retribuciones tanto por impartir clase como por el ejercicio íntegro de su cargo, al no haber solicitado la compatibilidad que conlleva una reducción salarial del 30% en el complemento específico con arreglo a las retribuciones básicas de su nómina, según la Ley 53/1984 de 23 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”, declaran desde el CSIF.

Por ello, desde la central sindical han reclamado tanto al Ayuntamiento de Castellón como al de Xàtiva que “revoque la comisión de servicios" y que “se valore jurídicamente si procede o no tanto la apertura de un expediente disciplinario, como su suspensión de empleo y sueldo”.

Ataque personal

Consultado por Levante-EMV, Antonio Collado ha definido la solicitud del sindicato como "un ataque personal. Es un tema que ya ha sido justificado. Lo que tengo que hacer es aportar una certificación para validarlo todo y aún tengo tres meses de plazo". "Las 17 horas que hice de más pertenecen a la elaboración de un libro, no fueron lectivas. Y he renunciado al cobro", apunta. El exjefe de la Policía Local de Xàtiva defiende que "lo que está ocurriendo desproporcionado, van a tener una contestación mía en los tribunales. Lo que están llevando a cabo es un ataque personal, de desprestigio hacia mi persona".

"El CSIF no tiene representación sindical en Xàtiva. Y mi expediente profesional es impoluto. Todo lo que dicen desde el sindicato es es falso. Llevo 40 años de profesión y no no me conocen de nada. He venido a la Policía Local de Castelló para trabajar y cambiar las cosas que se tienen cambiar para que todo funcione mejor. La misma persona ya lleva más de 20 escritos, amparándose en las siglas de un sindicato", ha proseguido Antonio Collado.

También ha denunciado que la situación "tiene una connotación de carácter político muy claro. No están legitimados para hacer la petición. Esta persona ya ha actuado así con otros jefes de la Policía Local de Castelló. Todo lo relacionado con Antifraude está siendo siendo archivado y en el tema del IVASPE va a pasar lo mismo".

Actuaciones de comprobación

A su vez, desde el ayuntamiento de Xàtiva han comentado que están a la espera de "las actuaciones de comprobación y verificación que en su caso correspondan respecto a la impartición de cursos en la AVSRE por parte del funcionario del Ayuntamiento de Xàtiva Don A.C.G, por los cuales y, según la certificación de las horas de impartición de docencia emitida por la AVSRE, se habría superado el máximo permitido, existiendo

causa de incompatibilidad por ello sin que el funcionario haya solicitado la correspondiente compatibilidad". Desde el consistorio también apuntan que "se ha solicitado asimismo que en el plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución de conclusión de actuaciones de investigación, se remita a la Agencia Valenciana Antifraude un informe del estado de tramitación del citado expediente".

"En el supuesto de acreditarse el incumplimiento de la normativa relativa al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se iniciará el expediente oportuno para la exigencia de las responsabilidades que en su caso correspondan", finalizan.

La revisión de los horarios de los funcionarios del Ayuntamiento de Xàtiva por parte de la Agencia Antifraude ya fue adelantada por este diario el pasado 8 de noviembre: