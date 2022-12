La controversia que ha desatado la pérdida de competencias judiciales ha marcado este jueves por completo el acto conmemorativo por el bicentenario de la efímera provincia de Xàtiva.

En su discurso institucional en el acto del bicentenario, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha incidido en que la efeméride "no ha de ser vista como un acontecimiento local, sino como un hecho histórico que estrecha lazos entre municipios hermanos". En ese sentido, el dirigente ha llamado a "trabajar cada día" para "reivindicar el peso histórico" de Xàtiva y ha reclamado que este hecho se tenga en cuenta "para evitar la pérdida de competencias para nuestra ciudad y las comarcas vecinas".

Aprovechando la presencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y de la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Despoblación, Elena Cebrián, un nutrido de grupo de letrados con pancartas se han desplazado hasta la Casa de la Enseñanza -antigua sede de la Diputación de Xàtiva- para pedirles que intercedan y trasladarles el rechazo suscitado por a la supresión del juzgado de violencia machista, que se trasladará de la capital de la Costera a Alzira a partir del 1 de enero.

Gaspar y Cebrián han escuchado durante más de media hora las demandas de los abogados, que han expuesto las perniciosas consecuencias que consideran que tendrá la medida. El presidente de la diputación ha abierto la puerta a estudiar las reivindicaciones "que vienen a mejorar", aunque ha pedido tiempo para analizar a fondo la problemática con la visión de todas las partes antes de pronunciarse al respecto. Gaspar ha dicho que los nuevos juzgados especializados de violencia de género "están bien a priori" aunque no siempre este tipo medidas "conllevan una satisfacción inmediata". "Veo un problema que hay que resolver", ha recalcado.

Cebrian, por su parte, se ha comprometido a trasladar las protestas a la Conselleria de Justicia, aunque ha asegurado que "se está trabajando" en el asunto para "mejorar el servicio".

En la reunión con los letrados, Cerdà ha avanzado que el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de recurrir en los tribunales el Real Decreto del Gobierno que deja a Xàtiva sin competencias en materia de violencia machista. Los abogados consideran que existen causas para pedir su nulidad, comenzando por el hecho de que no hubo ningún trámite de consulta ni audiencia pública previo a la publicación de la resolución en el Boletín del Estado (BOE), con lo que no se han podido formular alegaciones. Además, aseguran que la nueva organización perjudica a las víctimas de la Costera y la Canal al alejarlas de la justicia y censuran que la decisión se ha tomado únicamente teniendo en cuenta el número de asuntos tramitados en el juzgado y no la realidad del territorio.

La diputada del PSPV de la Costera-Canal y alcaldesa de Anna, Pilar Sarrión, ha trasladado en el encuentro la preocupación de que en un futuro el partido judicial pueda quedarse sin sede judicial y ha denunciado que en la Canal de Navarrés "siempre nos hemos visto como el hermano pobre y como los que estamos más lejos de casi todo". Sarrión también ha lamentado que las dificultades de las víctimas de esta comarca son mayores que en otros territorios, una circunstancia que favorece la despoblación. La diputación ha pedido igualmente que no se haga política partidista de la problemática.

Placa conmemorativa

En el evento conmemorativo de este mediodía se ha descubierto una placa en recuerdo de los 200 años de la provincia de Xàtiva en la Casa de la Enseñanza, donde también se ha inaugurado una exposición con documentos históricos relacionados con aquel momento histórico producto de las Cortes de Cádiz y de la acción política del diputado Joaquín Lorenzo Villanueva, a quien se ha rendido homenaje.

El acto lo ha abierto el director del archivo de Xàtiva, Isaïes Blesa, trazando un repaso por el origen y la rápida disolución de la nueva estructura territorial alumbrada de la mano de los diputados liberales en 1822, que en cierta medida recuperaba los dominios de la antigua governació dellà Xúquer creada por Jaume I, que se extendía a lo que hoy serían las comarcas centrales de la Comunitat Valenciana.

El presidente de la diputación ha puesto el foco en el impulso descentralizador de las Cortes de Cádiz en un momento en el que "el federalismo parece que provoca sarpullidos". En esa línea, ha defendido el autogobierno y la necesidad de unas instituciones próximas a los ciudadanos, recalcando la importancia de conocer la historia para no cometer los mismos errores del pasado. En un guiño a la lucha entablada por Xàtiva para mantener sus competencias judiciales, Gaspar ha dicho que la capital de la Costera "no necesita una provincia propia, pero sí soluciones que se han de resolver", haciendo hincapié en que la política "ha de hacer feliz a la gente". El dirigente provincial también ha puesto en valor la figura de la dinastía de los Borja frente a las "fake news" que han convertido su legado "en un folletín de telenovela" porque "cambiaron la manera de hacer política y de hacer el mundo en el siglo XV".

Por su parte, Elena Cebrián ha coincidido en destacar la relevancia histórica, política y administrativa de Xàtiva y ha agradecido la programación organizada para conmemorar la efeméride de la provincia -con la colaboración de Amics de la Costera- porque pone al descubierto "una parte desconocida de nuestra historia que ha de ser conocida, porque recuperarla nos hace más ricos y más solventes". Cebrián ha reflexionado sobre la necesidad de "evitar los retrocesos" que cada cierto tiempo se dan en la historia del progreso y ha llamado a pensar en el legado democrático que vamos a dejar a los ciudadanos del futuro, abogando por unas políticas basadas en el diálogo y el consenso y rechazando la "violencia política y la pérdida de respeto a adversarios políticos" como la que se ve en los últimos días en los parlamentos.