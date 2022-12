Un nutrido grupo de abogados del partido judicial de Xàtiva abordó este jueves por la tarde a la directora general del Institut de la Dona, María Such, aprovechando su visita a la la localidad, para trasladarle las demandas e inquietudes que suscita la supresión del juzgado de violencia machista a partir del 1 de enero.

Such había sido invitada a impartir una ponencia organizada por el PSPV-PSOE en la Casa de Cultura para abordar el papel de las administraciones frente a la violencia de género, en el marco de las actividades del 25N. A su llegada, los abogados la recibieron con pancartas y mantuvieron con ella un diálogo cordial durante más de una hora durante la cual Such se mostró comprensiva y se comprometió a estudiar a fondo la problemática para intentar buscar soluciones, aunque el área que coordina no tiene potestad en el asunto.

Al finalizar la charla, la directora general del Institut de les Dones posó junto a los letrados, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y otros alcaldes y dirigentes del PSPV de la Costera sosteniendo la pancarta reivindicativa que encabezó la manifestación del pasado viernes con el lema "Volem els jutjats de violència de gènere a Xàtiva". Such, de hecho, retuiteó hace unos días el llamamiento que hizo a través de las redes sociales el alcalde de Xàtiva a la participación en la citada protesta, mostrando así su apoyo a la causa.

Bajo la dirección de Such, Xàtiva ha conseguido instalar un centro de mujer rural 24 horas. Los abogados no entienden por qué "si en enero salían los números" y a la Conselleria de Justicia le parecía que Xàtiva debía tener un juzgado exclusivo de violencia de género, ahora se decide trasladarlo a Alzira mediante una resolución del Ministerio de Justicia filtrada por el Consejo de General del PoderJudicial (CGPJ) que no fue consultada previamente ni comunicada a las partes implicadas.

El abogado José Luis Gutiérrez pone el foco en que el partido judicial de Xàtiva tiene una extensión de 1.100 kilómeros, muy superior al resto de demarcaciones, por lo que alejar la justicia supone un agravio para las víctimas de muchos municipios de la Costera y la Canal muy distanciados de Alzira. Hasta que existan recursos para que pueda constituirse un juzgado exclusivo en Xàtiva, los letrados y los alcaldes de estas comarcas piden que al menos se mantenga la situación como está actualmente, con un juzgado mixto que trata los casos de violencia machista, tal como continuarán otros partido judiciales como Ontinyent.