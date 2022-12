Entre los equipos fuera de alcance

Una más. El Olímpic volvió en el último partido a ganar en casa y a hacerlo por la mínima. Me da igual el marcador. Si bien no son partidos de muchas oportunidades sí que se cuenta con algunas claras, y se aprovechan, mientras que los rivales en enredan en el entramado defensivo de los de Xàtiva y apenas disparan a portería. Cuando aún no ha acabado la primera vuelta, se reconoce desde otros clubes que cuatro equipos van camino de ser inalcanzables: Ontinyent, l’Olleria, Olímpic y Castellonense. Eso me gusta. Además me gusta más porque, como ya les he comentado alguna vez, el rendimiento que está ofreciendo esta plantilla es, sinceramente, mejor que el esperado en agosto. Me apunto a lo de «no dejes para sumar mañana lo que puedas sumar hoy» porque ese «colchón» de puntos que se está consiguiendo si bien es poco mullido para conseguir la Promoción de Ascenso, sí que empieza a serlo para asegurarse estar entre los ocho primeros del grupo y no perder así, de nuevo, una categoría.

Nubes negras en el horizonte las hay, pero tal vez no traigan tormenta. Una nube negra es la plantilla tan justa de la que se dispone: el pasado domingo no se completó la convocatoria y en el banquillo había dos jugadores que no podían jugar por lesión y otro que no debía hacerlo salvo necesidad y jugó. Otra nube negra, ya lo saben, es la propia Sudeva. No quiero repetir lo escrito otras veces. Ojalá esas nubes negras no traigan disgustos. ¡Vamos bien! Turno este sábado para el Benigànim. Pendiente de su resultado, claro, y de los de los demás. ¡Me lo estoy pasando bien!