El Olímpic se afianza en la parte alta tras ganar al Benigànim 1-3

El Olímpic se afianza en la parte alta de la clasificación tras su victoria (1-3) en casa de la UD Benigànim. La derrota del Castellonense, cuarto clasificado, permite a los de Xàtiva alejarse a seis puntos de los de la Ribera, una ventaja importante ya que los setabenses visitarán Castelló tras el próximo partido en casa ante el Carcaixent (próximo domingo, 17h. en la Murta). En el partido ante el Benigànim, un encuentro con poco ritmo y en el que las ocasiones no llegaron hasta casi la media hora, Matías Aquino abrió el marcador para el Olímpic, firmando su cuarto gol esta temporada. Poco después empató Balbastre para los locales, pero Joan Esteve volvía a poner por delante al Olímpic con un “gol espectacular y en un momento clave”, destacaba el entrenador setabense, Xavi Candel. Ya en la segunda parte Rueda marcó de penalti el tercero para los de Xàtiva y su sexto gol hasta ahora.

Pese al dominio visitante, el Benigànim tuvo las suyas, además claras. En la primera parte, los de José Luis Vidal reclamaron un posible penalti que no concedió el árbitro y no pudieron rematar en un mano a mano con la defensa setabense. En la segunda parte el partido seguía igualado, pese al gol de Rueda, que marcaba de penalti el 1-3. Los rojiblancos no se rindieron. Primero de cabeza lo intentó el Benigànim, que se topó con Lahoz, que sacó el remate a bocajarro y más tarde estrellaron un balón en el travesaño.

En el Olímpic debutó el nuevo fichaje, Israel Ull, que entró en el minuto 69 sustituyendo a Rueda, y el nuevo jugador dejó a Candel muy buenas sensaciones, "nos aportará mucho. Tiene recorrido, criterio y poderío físico", ha señalado el técnico. Unas molestias, que no preocupan para el próximo partido, hicieron que Guillén dejara el partido antes de tiempo (minuto 85). Hasta el sábado había jugado todos los minutos de liga. El técnico está contento al poder contar con 18 jugadores “porque nos permitió dar entrada a jugadores habituales como Izan, Corbalán o Javi Fuster”. También dio descanso a Rueda (m.69), “poder dar descanso y tener un banquillo donde puedas elegir diferentes opciones tácticas debe ser lo normal”.

Respecto al encuentro, Candel ha afirmado que "fuimos dominadores en todo momento. Sabíamos cómo jugar y cómo jugaba el rival. Nos mostramos como un equipo sólido, aunque tuvimos algún momento de descontrol en algunas de las transiciones ofensivas del rival", pero cree que el equipo "inexperto en las primeras jornadas ha ido ganando experiencia con el paso de las jornadas y ahora sabe ver y aplicar el tiempo adecuado en todo momento. No queríamos un partido rápido o descontrolado", explicó Candel.

Para el Benigànim, la derrota supone demasiado castigo. No estuvieron acertados de cara portería y el Olímpic con veteranía y calidad supo llevar los tiempos del partido para sumar los tres puntos.